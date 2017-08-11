Женщины с расстройствами пищевого поведения чаще других представительниц прекрасного пола склонны к преступлениям.

К таким выводам пришли учёные, проанализировав данные почти 960 тысяч женщин. Так, в кражах обвиняли 12 процентов женщин с анорексией, 18 процентов — с булимией и всего 5 процентов женщин без пищевых расстройств. Об этом пишет meddaily.ru.

За другие преступления судили 7 процентов женщин с анорексией, 13 процентов — с булимией и 6 процентов без расстройств пищевого поведения.

При этом исследователи пока не знают, какой механизм лежит в основе обнаруженной связи.





