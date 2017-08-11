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Учёные заявили о взаимосвязи пищевых расстройств и преступлений

Сегодня 18:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
knowmore.com

Женщины с расстройствами пищевого поведения чаще других представительниц прекрасного пола склонны к преступлениям.

К таким выводам пришли учёные, проанализировав данные почти 960 тысяч женщин. Так, в кражах обвиняли 12 процентов женщин с анорексией, 18 процентов — с булимией и всего 5 процентов женщин без пищевых расстройств. Об этом пишет meddaily.ru.

За другие преступления судили 7 процентов женщин с анорексией, 13 процентов — с булимией и 6 процентов без расстройств пищевого поведения.

При этом исследователи пока не знают, какой механизм лежит в основе обнаруженной связи.


Комментарии 1
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Откройте завесу тайны. Ученые какой страны отличились на этот раз столь наукоемким, имеющим прикладное значение, исследованием?
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