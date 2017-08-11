Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что Кемеровская область — один из немногих регионов страны, где население оплачивает только половину тарифа за тепло, поэтому для предприятий эта сфера деятельности убыточна, но сейчас ведутся переговоры, чтобы изменить ситуацию.
Как сообщает novokuznetsk.su, Сергей Кузнецов упомянул, что в Кузбассе и в Новокузнецке в частности хотят выполнить требование закона и перейти на стопроцентную оплату населением стоимости горячей воды и отопления.
В настоящее время, по словам градоначальника, этот вопрос согласуется с губернатором. Кроме того, переход на стопроцентную оплату будет проходить постепенно, а льготы будут адресные.
Отметим, в настоящее время новокузнечане платят за горячую воду и тепло всего 50% от полной стоимости услуг, остальную часть компенсирует городской бюджет.
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А мэр Новокузнецка не желает спросить у населения, готово ли оно оплачивать 100% и с каких доходов оно будет это делать? Или тупо решил окончательно загнать в долговую яму народ?
Серёжа, свали уже в туман по холодку.
"Мэр Новокузнецка готов взимать с жителей стопроцентную плату" - банк себе, что ли, отжал у кого-то?))
А мэр Новокузнецка не желает спросить у населения, готово ли оно оплачивать 100% и с каких доходов оно будет это делать? Или тупо решил окончательно загнать в долговую яму народ?
Серёжа, свали уже в туман по холодку.
"Мэр Новокузнецка готов взимать с жителей стопроцентную плату" - банк себе, что ли, отжал у кого-то?))
А мэр Новокузнецка не желает спросить у населения, готово ли оно оплачивать 100% и с каких доходов оно будет это делать? Или тупо решил окончательно загнать в долговую яму народ?
Серёжа, свали уже в туман по холодку.
А мэр после этого решения будет уже не мэр....ибо тогда население выйдет уже не на антикоррупционный митинг, а как в Новосибе против повышений ЖКХ....
А мэр после этого решения будет уже не мэр....ибо тогда население выйдет уже не на антикоррупционный митинг, а как в Новосибе против повышений ЖКХ....
И долго нам ещё жевать лапшу с ушей, заботливо развешиваемую всякими мэрами и губернаторами?
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
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Если перестать транжирить на себя любимых и воровать то окажется что горожане уже платят 100% и более за все коммунальные услуги
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
Угараю над тобой, юный энергетик.))
Это поэтому китайцы собираются строить у нас именно ТЭЦ чтобы гнать отсюда к себе в Китай пар с горячей водой (основной продукт ТЭЦ по твоему), а не электроэнергию??!
Сам свою любимую Википедию еще раз по буквам прочти.:))
Мэр готов с нас взимать всего 100% оплаты за горячую воду и тепло!!!
А не 1000%, как берут сегодня!!!
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
У ТЭЦ основной продукт - электричество. Пар же - "попутный" товар, который так же идет на реализацию в качестве тепловой энергии.
Кстати, да! Нам несколько лет рассказывали, что цены на коммуналку поднимаются не из-за инфляции - это мы постепенно на 100% оплату переходим, а оказывается, что до сих пор 50% оплачиваем?
И долго нам ещё жевать лапшу с ушей, заботливо развешиваемую всякими мэрами и губернаторами?
Может на свадьбу детишкам 2 лимона $.
Может решил в Италии виноградник прикупить.
Может на вступительный взнос за кресло луноликого...
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
С отоплением все хитрее., т.к. в столбике "тариф" нет никаких цифр.
И еще. Я тут пересчитала ради интереса, на сколько ж реально на подняли коммуналку. Вот что оказалось: по холодной воле повышение на 5,9456689%, по горячей - 5,9276097. Скажете -копейки? А теперь посчитаем эти сотые доли процентов на масштаб города. Молодцы, наши РСО! Так и промолчим в очередной раз?
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
К примеру........для чего строилась Кузнецкая ТЭЦ?
Наверное чтобы отапливать Алюминиевый завод?)))
У ТЭЦ основной продукт - электричество. Пар же - "попутный" товар, который так же идет на реализацию в качестве тепловой энергии.
Паром вращают турбины для выработки электричества!
К примеру........для чего строилась Кузнецкая ТЭЦ?
Наверное чтобы отапливать Алюминиевый завод?)))
Давайте спросим сначала-КОГДА и в условиях какой экономической системы строились наши ТЭЦ ,кому принадлежали и с какой целью были приватизированы.
Остальные вопросы станут ясны сами собой.
Немного некорректный вопрос.
Давайте спросим сначала-КОГДА и в условиях какой экономической системы строились наши ТЭЦ ,кому принадлежали и с какой целью были приватизированы.
Остальные вопросы станут ясны сами собой.
1939 год — начато строительство ТЭЦ для энергоснабжения Новокузнецкого алюминиевого завода, Кузнецкого ферросплавного завода.
1944 год — введены два котлоагрегата и турбоагрегат № 1. мощностью 24 МВт (1-я очередь).
1945 год — введены два котлоагрегата № 3, 4 и турбоагрегат № 2 (2-я очередь).
1948 год — введены четыре котлоагрегата № 5, 6, 7, 8 и два турбоагрегата № 4, 5 (3-я очередь).
1952 год — введены два котлоагрегата № 15, 16 и турбоагрегат № 11 (4-я очередь).
1954 год — ТЭЦ вышла из состава Новокузнецкого алюминиевого завода в самостоятельное предприятие энергосистемы «Кузбассэнерго».
1964 год — введен в работу турбоагрегат № 10.
1969 год — введены два котлоагрегата № 17, 18 и два турбогенератор № 12, 13 (5-я очередь).
С 1980 года ведутся работы по реконструкции ТЭЦ, а по существу — новое строительство.
2003 год — введен в работу турбина Р-12-3,4/1, так же произведен пуск котла производительностью 160 тонн пара в час.
2006 год — пущен в эксплуатацию новый турбоагрегат № 12. Новая турбина мощностью 12 МВт построена взамен старого турбоагрегата.[2]
2008 год — пущен в эксплуатацию новый турбоагрегат № 3. Новая турбина мощностью 12 МВт построена взамен старого турбоагрегата.
2011 год — на территории Кузнецкой ТЭЦ начато строительство Новокузнецкой газотурбинной электростанции.
2014 год — введена в эксплуатацию Новокузнецкая ГТЭС[3].
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