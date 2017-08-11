Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что Кемеровская область — один из немногих регионов страны, где население оплачивает только половину тарифа за тепло, поэтому для предприятий эта сфера деятельности убыточна, но сейчас ведутся переговоры, чтобы изменить ситуацию.

Как сообщает novokuznetsk.su, Сергей Кузнецов упомянул, что в Кузбассе и в Новокузнецке в частности хотят выполнить требование закона и перейти на стопроцентную оплату населением стоимости горячей воды и отопления.

В настоящее время, по словам градоначальника, этот вопрос согласуется с губернатором. Кроме того, переход на стопроцентную оплату будет проходить постепенно, а льготы будут адресные.

Отметим, в настоящее время новокузнечане платят за горячую воду и тепло всего 50% от полной стоимости услуг, остальную часть компенсирует городской бюджет.