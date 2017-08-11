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Мэр готов взимать с новокузнечан стопроцентную плату за тепло и горячую воду

Сегодня 16:40
1139
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Мояоколица.рф

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что Кемеровская область — один из немногих регионов страны, где население оплачивает только половину тарифа за тепло, поэтому для предприятий эта сфера деятельности убыточна, но сейчас ведутся переговоры, чтобы изменить ситуацию.

Как сообщает novokuznetsk.su, Сергей Кузнецов упомянул, что в Кузбассе и в Новокузнецке в частности хотят выполнить требование закона и перейти на стопроцентную оплату населением стоимости горячей воды и отопления.

В настоящее время, по словам градоначальника, этот вопрос согласуется с губернатором. Кроме того, переход на стопроцентную оплату будет проходить постепенно, а льготы будут адресные.

Отметим, в настоящее время новокузнечане платят за горячую воду и тепло всего 50% от полной стоимости услуг, остальную часть компенсирует городской бюджет.

Комментарии 39
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аватар
Света
55 0
А мэр не хочет взимать плату с предприятий, которые убили экологию в пользу жителей, вдыхающих грязный воздух???
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Местная 8542
51 3
"Мэр Новокузнецка готов взимать с жителей стопроцентную плату" - банк себе, что ли, отжал у кого-то?))
А мэр Новокузнецка не желает спросить у населения, готово ли оно оплачивать 100% и с каких доходов оно будет это делать? Или тупо решил окончательно загнать в долговую яму народ?
Серёжа, свали уже в туман по холодку.
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Дон Хенаро 45392
25 0
Местная:
"Мэр Новокузнецка готов взимать с жителей стопроцентную плату" - банк себе, что ли, отжал у кого-то?))
А мэр Новокузнецка не желает спросить у населения, готово ли оно оплачивать 100% и с каких доходов оно будет это делать? Или тупо решил окончательно загнать в долговую яму народ?
Серёжа, свали уже в туман по холодку.
А мэр после этого решения будет уже не мэр....ибо тогда население выйдет уже не на антикоррупционный митинг, а как в Новосибе против повышений ЖКХ....
ответить
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Дон Хенаро 45392
13 0
Местная:
"Мэр Новокузнецка готов взимать с жителей стопроцентную плату" - банк себе, что ли, отжал у кого-то?))
А мэр Новокузнецка не желает спросить у населения, готово ли оно оплачивать 100% и с каких доходов оно будет это делать? Или тупо решил окончательно загнать в долговую яму народ?
Серёжа, свали уже в туман по холодку.
А мэр после этого решения будет уже не мэр....ибо тогда население выйдет уже не на антикоррупционный митинг, а как в Новосибе против повышений ЖКХ....
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Читатель
25 10
Дон Хенаро:
А мэр после этого решения будет уже не мэр....ибо тогда население выйдет уже не на антикоррупционный митинг, а как в Новосибе против повышений ЖКХ....
Да хрен кто выйдет. Молча съедят.
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Тогда
12 1
Дон Хенаро:
А мэр после этого решения будет уже не мэр....ибо тогда население выйдет уже не на антикоррупционный митинг, а как в Новосибе против повышений ЖКХ....
Тогда уже на революцию...
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z
10 0
Да хрен кто выйдет. Молча съедят.
Вот теперь посмотрим за кого депутаси.
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*
20 0
Ладно если в квартире тепло, а если нет, за какие такие услуги мы должны отдавать по 2 тыс в месяц почти? А машинку губозакатывающую нашим дорогим депутатикам не приобрести? А?
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Рысь
20 0
о закону я могу поставить счетчики на батарею, но это теория. В практике сделать это нереально. Экономия была бы ну, очень ощутимой, даже при 100 процентной оплате.
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горожанка
15 0
Ну Мэр готов собирать и чё????А я не готова....Так пусть собирает с тех кто тоже готов...Общеизвестно, что увеличение тарифов не должно быть выше официального показателя уровня инфляции за предыдущий год. Так распорядился премьер-министр. Кроме того, есть и соответствующий указ Президента. Таким образом, максимальное ожидаемое увеличение цен на услуги ЖКХ не должно быть более 4-6% по сравнению с ценами предыдущего года. Это так на секундочку.. Вот мэр готов пусть и платить столько сколько ему захочется хоть 200% хоть 300%..И Флаг ему в руки...
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дмитрий
24 0
пора выходить
пару лет назад мы платили70 процентов подняли а сейчас оказывается мы 50 процентов платим бред какой то
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горожанка
22 0
пару лет назад мы платили70 процентов подняли а сейчас оказывается мы 50 процентов платим бред какой то
Ошибаетесь, мы платили 80% и нам говорили что вот уже будем платить 100%-это 2013г. А вот оказывается арифметика по -Новокузнецки совсем другая. .Она изменчива как настроение ребенка...
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Местная 8542
27 0
Ошибаетесь, мы платили 80% и нам говорили что вот уже будем платить 100%-это 2013г. А вот оказывается арифметика по -Новокузнецки совсем другая. .Она изменчива как настроение ребенка...
Кстати, да! Нам несколько лет рассказывали, что цены на коммуналку поднимаются не из-за инфляции - это мы постепенно на 100% оплату переходим, а оказывается, что до сих пор 50% оплачиваем?
И долго нам ещё жевать лапшу с ушей, заботливо развешиваемую всякими мэрами и губернаторами?
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!!
17 0
Одно дело когда в городе были чисто отопительные котельные. У ТЭЦ основная функция это выработка эл.энергии, а для охлаждения турбин нужна вода которую в свою очередь надо охлаждать. Для этого горячую воду надо сливать в огромные пруды для остывания. А можно горячую воду подавать на обогрев зданий города, т.е. все батареи отопления в зданиях города это огромный охладительный пруд воды для турбин ТЭЦ. Вот сфигaли жители города должны вообще что то платить за горячую воду кроме как затрат на ее транспортировку по трубам батарей отопления? А, в условиях капитализЬма, ТЭЦ еще должна и приплачивать жителям за их работу по утилизации тепла электротурбин ТЭЦ, хотя бы в виде бесплатной электроэнергии для жилых домов в которых утилицирует тепло своих турбин.
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Георгий
12 20
Одно дело когда в городе были чисто отопительные котельные. У ТЭЦ основная функция это выработка эл.энергии, а для охлаждения турбин нужна вода которую в свою очередь надо охлаждать. Для этого горячую воду надо сливать в огромные пруды для остывания. А можно горячую воду подавать на обогрев зданий города, т.е. все батареи отопления в зданиях города это огромный охладительный пруд воды для турбин ТЭЦ. Вот сфигaли жители города должны вообще что то платить за горячую воду кроме как затрат на ее транспортировку по трубам батарей отопления? А, в условиях капитализЬма, ТЭЦ еще должна и приплачивать жителям за их работу по утилизации тепла электротурбин ТЭЦ, хотя бы в виде бесплатной электроэнергии для жилых домов в которых утилицирует тепло своих турбин.
Не комментарий, а пурга!!!
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
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аватар
**
18 0
в настоящее время новокузнечане платят за горячую воду и тепло всего 50% от полной стоимости услуг, остальную часть компенсирует городской бюджет.
__________
Если перестать транжирить на себя любимых и воровать то окажется что горожане уже платят 100% и более за все коммунальные услуги
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А.Н.Оним
17 0
Наворовали, а теперь мы должны отвечать на ваше воровство якобы стопроцентной оплатой на ваши яхты и дворцы на лазурных берегах. Для начала сделайте мне пенсию как в Швейцарии и минимальную зарплату , на которую можно жить, а не влачить существование. А вам самим предлагаю 7000 в месяц. Доживайте, как хотите.
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Солнышко
10 0
А морда у мэра не треснит,а то разорвет его на куски.????
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читатель
5 1
Ошибаетесь, мы платили 80% и нам говорили что вот уже будем платить 100%-это 2013г. А вот оказывается арифметика по -Новокузнецки совсем другая. .Она изменчива как настроение ребенка...
А через год скажут, надо снова поднимать! Всё подорожало! чаша терпения всё таки перевесит..потом будет не смешно..очень не смешно.
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огого
5 0
Не комментарий, а пурга!!!
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
" У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия"

Угараю над тобой, юный энергетик.))
Это поэтому китайцы собираются строить у нас именно ТЭЦ чтобы гнать отсюда к себе в Китай пар с горячей водой (основной продукт ТЭЦ по твоему), а не электроэнергию??!
Сам свою любимую Википедию еще раз по буквам прочти.:))
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читатель
10 0
А морда у мэра не треснит,а то разорвет его на куски.????
да чтоб РАЗОРВАЛО!
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жека
5 0
Да хрен кто выйдет. Молча съедят.
Народ молчит, значит доволен)
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??
4 0
Да хрен кто выйдет. Молча съедят.
Еще как съедят, знаем, проходили.
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Мендель
8 0
Радость то какая !!!
Мэр готов с нас взимать всего 100% оплаты за горячую воду и тепло!!!
А не 1000%, как берут сегодня!!!
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123
7 0
Не комментарий, а пурга!!!
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
Ты не энергетик, ты - дебил малолетний.
У ТЭЦ основной продукт - электричество. Пар же - "попутный" товар, который так же идет на реализацию в качестве тепловой энергии.
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аватар
шутка!
5 0
Местная:
Кстати, да! Нам несколько лет рассказывали, что цены на коммуналку поднимаются не из-за инфляции - это мы постепенно на 100% оплату переходим, а оказывается, что до сих пор 50% оплачиваем?
И долго нам ещё жевать лапшу с ушей, заботливо развешиваемую всякими мэрами и губернаторами?
Выходит меру денег понадобилось на что то.
Может на свадьбу детишкам 2 лимона $.
Может решил в Италии виноградник прикупить.
Может на вступительный взнос за кресло луноликого...
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123
8 0
Недомерка фтопку! Этот придурок только и может, что осваивать бюджеты. Где деньги!
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Георгию
5 0
Не комментарий, а пурга!!!
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
Человек охарактеризовал ситуацию с тэц на 'общегражданском языке' так как здесь не узкоспециализированный форум по пару, воде и электричеству. Вам же, как энергетику, надо подтянуть свои знания про режимы работы тэц и что с чем взаимосвязано в этих режимах.
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шутка!
3 0
А мэр не хочет взимать плату с предприятий, которые убили экологию в пользу жителей, вдыхающих грязный воздух???
Так против тех, кто гадит - очко жим-жим!
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Имя есть
8 0
Открываю квитанцию за июль, которую нам выставляет Жилкомцентр. Читаю по горячей воде: столбик "тариф" - 84,95. Следующий столбик "плата населения" - 57,19. Путем составления обычной пропорции уровня знаний 5 класса средней школы, получается, что по горячей воде мы оплачиваем 67,32%.
С отоплением все хитрее., т.к. в столбике "тариф" нет никаких цифр.
И еще. Я тут пересчитала ради интереса, на сколько ж реально на подняли коммуналку. Вот что оказалось: по холодной воле повышение на 5,9456689%, по горячей - 5,9276097. Скажете -копейки? А теперь посчитаем эти сотые доли процентов на масштаб города. Молодцы, наши РСО! Так и промолчим в очередной раз?
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Людмила
8 0
Ну Мэр готов собирать и чё????А я не готова....Так пусть собирает с тех кто тоже готов...Общеизвестно, что увеличение тарифов не должно быть выше официального показателя уровня инфляции за предыдущий год. Так распорядился премьер-министр. Кроме того, есть и соответствующий указ Президента. Таким образом, максимальное ожидаемое увеличение цен на услуги ЖКХ не должно быть более 4-6% по сравнению с ценами предыдущего года. Это так на секундочку.. Вот мэр готов пусть и платить столько сколько ему захочется хоть 200% хоть 300%..И Флаг ему в руки...
Сергей Кузнецов:"...население оплачивает только 50% тарифа за тепло. До 01.07.2017 года население оплачивало 80% от тарифа по теплу(это очень легко посчитать ). После 01.07.2017 года,т.е. после повышения тарифов по отоплению на 6,3% с учетом поэтапного перехода на 100%оплату,население стало платить 82% (по моим подсчетам), не 50%.как говорит Кузнецов и не 62%, как говорит Евгений Буцук.Обманывая людей,хотя бы между собой договорились бы.
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Акрихин
4 0
Не комментарий, а пурга!!!
Я сам энергетик и знаю о чем говорю. У ТЭЦ - основной продукт - тепловая энергия, а не электричество. И на нагрев воды тратится 85% всего сжигаемого топлива. В пруд-охладитель сливается нагретая речная вода - это вынужденная мера, так как такой температурой - 35-37 градусов батареи в домах не нагреть. Учите матчасть, для начала, хотя бы Википедию почитайте...
Ответь на вопрос?
К примеру........для чего строилась Кузнецкая ТЭЦ?
Наверное чтобы отапливать Алюминиевый завод?)))
ответить
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Акрихин
0 0
Ты не энергетик, ты - дебил малолетний.
У ТЭЦ основной продукт - электричество. Пар же - "попутный" товар, который так же идет на реализацию в качестве тепловой энергии.
Воду нагревают до состояния пар.
Паром вращают турбины для выработки электричества!
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Седой 12049
0 0
Ответь на вопрос?
К примеру........для чего строилась Кузнецкая ТЭЦ?
Наверное чтобы отапливать Алюминиевый завод?)))
Немного некорректный вопрос.
Давайте спросим сначала-КОГДА и в условиях какой экономической системы строились наши ТЭЦ ,кому принадлежали и с какой целью были приватизированы.
Остальные вопросы станут ясны сами собой.
ответить
аватар
Акрихин
0 0
Седой:
Немного некорректный вопрос.
Давайте спросим сначала-КОГДА и в условиях какой экономической системы строились наши ТЭЦ ,кому принадлежали и с какой целью были приватизированы.
Остальные вопросы станут ясны сами собой.

1939 год — начато строительство ТЭЦ для энергоснабжения Новокузнецкого алюминиевого завода, Кузнецкого ферросплавного завода.
1944 год — введены два котлоагрегата и турбоагрегат № 1. мощностью 24 МВт (1-я очередь).
1945 год — введены два котлоагрегата № 3, 4 и турбоагрегат № 2 (2-я очередь).
1948 год — введены четыре котлоагрегата № 5, 6, 7, 8 и два турбоагрегата № 4, 5 (3-я очередь).
1952 год — введены два котлоагрегата № 15, 16 и турбоагрегат № 11 (4-я очередь).
1954 год — ТЭЦ вышла из состава Новокузнецкого алюминиевого завода в самостоятельное предприятие энергосистемы «Кузбассэнерго».
1964 год — введен в работу турбоагрегат № 10.
1969 год — введены два котлоагрегата № 17, 18 и два турбогенератор № 12, 13 (5-я очередь).
С 1980 года ведутся работы по реконструкции ТЭЦ, а по существу — новое строительство.
2003 год — введен в работу турбина Р-12-3,4/1, так же произведен пуск котла производительностью 160 тонн пара в час.
2006 год — пущен в эксплуатацию новый турбоагрегат № 12. Новая турбина мощностью 12 МВт построена взамен старого турбоагрегата.[2]
2008 год — пущен в эксплуатацию новый турбоагрегат № 3. Новая турбина мощностью 12 МВт построена взамен старого турбоагрегата.
2011 год — на территории Кузнецкой ТЭЦ начато строительство Новокузнецкой газотурбинной электростанции.
2014 год — введена в эксплуатацию Новокузнецкая ГТЭС[3].
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Ветер перемен...
1 0
Мэр, не в том положении,чтобы чего-то требовать с нищего населения. Мэр, состоит в партии единая Россия, что является унижением и позором,так как ЕР-это партия воров и жуликов. Так что лучше пусть думает о том,как он будет жить дальше, потому что Путин со свой бандой последний год торчит.
20!8
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Гала
2 0
Уберите льготы, развели хренову тучу льготных категорий. Не в том положении, чтобы быть щедрыми. Куда не пойдешь, список ******** льготных категорий. Понимаю, что заслуги и т.д., но почему Некто с пенсией 25000 платит меньше, чем Некто с зарплатой 10000?! Ресурсникам доплачивает бюджет, бюджет - это налоги, которые опять же платят те, у кого зарплата - слезы. То есть, получается, плати за себя и того дядю.
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Ольга
0 0
Ну Мэр готов собирать и чё????А я не готова....Так пусть собирает с тех кто тоже готов...Общеизвестно, что увеличение тарифов не должно быть выше официального показателя уровня инфляции за предыдущий год. Так распорядился премьер-министр. Кроме того, есть и соответствующий указ Президента. Таким образом, максимальное ожидаемое увеличение цен на услуги ЖКХ не должно быть более 4-6% по сравнению с ценами предыдущего года. Это так на секундочку.. Вот мэр готов пусть и платить столько сколько ему захочется хоть 200% хоть 300%..И Флаг ему в руки...
Это не буде увеличение тарифов, это будет отмена субсидирования (или чего-то там еще), так что все возможно
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