Уникальный случай произошёл на Урале. Мужчине удалось с помощью кулаков отбиться от хищника. Инцидент произошёл 11 августа.
Житель Свердловской области отправился за грибами, где ему повстречалась медведица с медвежонком. Животное вело себя крайне агрессивно, видимо защищая детёныша от человека.
Как сообщает портал Ura.ru, от отчаяния левой рукой он схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, от неожиданности она села и выпустила грибника, а потом убежала.
О том, что уцелевший мужчина говорит правду, свидетельствуют множественные рваные раны головы, рук, туловища и уха. Также мужчине откусили кусок носа, но его медики пришили обратно.
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