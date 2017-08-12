Уникальный случай произошёл на Урале. Мужчине удалось с помощью кулаков отбиться от хищника. Инцидент произошёл 11 августа.

Житель Свердловской области отправился за грибами, где ему повстречалась медведица с медвежонком. Животное вело себя крайне агрессивно, видимо защищая детёныша от человека.

Как сообщает портал Ura.ru, от отчаяния левой рукой он схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, от неожиданности она села и выпустила грибника, а потом убежала.

О том, что уцелевший мужчина говорит правду, свидетельствуют множественные рваные раны головы, рук, туловища и уха. Также мужчине откусили кусок носа, но его медики пришили обратно.