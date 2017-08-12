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Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

В лесу мужчина голыми руками избил накинувшегося на него медведя

Сегодня 07:30
1467
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Syl.ru

Уникальный случай произошёл на Урале. Мужчине удалось с помощью кулаков отбиться от хищника. Инцидент произошёл 11 августа.

Житель Свердловской области отправился за грибами, где ему повстречалась медведица с медвежонком. Животное вело себя крайне агрессивно, видимо защищая детёныша от человека.

Как сообщает портал Ura.ru, от отчаяния левой рукой он схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, от неожиданности она села и выпустила грибника, а потом убежала.

О том, что уцелевший мужчина говорит правду, свидетельствуют множественные рваные раны головы, рук, туловища и уха. Также мужчине откусили кусок носа, но его медики пришили обратно.

Комментарии 4
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Елена
28 1
Прямо Илья Муромец. Не перевелись на Руси ещё богатыри!!!
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Кстати:
2 9
Да, нас - богатырей можно на пальцах пересчитать.
Но Первый, всеравно, Владимир Владимирович !
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потапыч
1 12
Складно звонит.да всё это фуфел.по синьке бабу свою окучивал,а та оказалась не робкого десятка и нос то ему откусила,а ему с белочкой медведица привиделась.....если бы была настоящая медведица,его бы нашли по частям обдристанного.
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Кузнечанка
1 0
Складно звонит.да всё это фуфел.по синьке бабу свою окучивал,а та оказалась не робкого десятка и нос то ему откусила,а ему с белочкой медведица привиделась.....если бы была настоящая медведица,его бы нашли по частям обдристанного.
Наверно, по себе судите? Не надо завидовать мужику. В жизни бывают моменты, когда от отчаянния и стресса человек совершает такие поступки, в которые просто невозможно поверить и представить себе в обыденности.
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