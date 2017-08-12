Специалисты Роспотребнадзора признали небезопасными для здоровья россиян некоторые курорты Турции.

В частности в список небезопасных попали популярные города для отдыха у россиян: Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в Турции сейчас распространяется вирус Коксаки.

Для справки:

Причиной болезни Коксаки является попадание инфекции в рот и воздушно-капельная передача вируса при контакте с зараженным человеком. Данным заболеванием преимущественно болеют дети. Самым опасным возрастом для заболевания считается промежуток от рождения до 2 лет.

Коксаки сопровождается высыпаниями на ладонях, ступнях и во рту. В окружающую среду вирус попадают с фекалиями, поэтому вспышки данного вирусного заболевания часто встречаются в летне-осенний период, когда происходит частое заражение почв и воды испражнениями. Переносят вирус мухи и тараканы.