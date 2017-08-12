Специалисты Роспотребнадзора признали небезопасными для здоровья россиян некоторые курорты Турции.
В частности в список небезопасных попали популярные города для отдыха у россиян: Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в Турции сейчас распространяется вирус Коксаки.
Для справки:
Причиной болезни Коксаки является попадание инфекции в рот и воздушно-капельная передача вируса при контакте с зараженным человеком. Данным заболеванием преимущественно болеют дети. Самым опасным возрастом для заболевания считается промежуток от рождения до 2 лет.
Коксаки сопровождается высыпаниями на ладонях, ступнях и во рту. В окружающую среду вирус попадают с фекалиями, поэтому вспышки данного вирусного заболевания часто встречаются в летне-осенний период, когда происходит частое заражение почв и воды испражнениями. Переносят вирус мухи и тараканы.
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Что ж вы думаете, они свои болячки дома оставляют или сюда везут?
А наши детки с ихними играют.
- дотационную территорию (за счет снижения уровня жизни россиян)
- клеймо страны агрессора и страны третьего мира
- конечно же санкции.....
- "хороших друзей" в лице Украины
-международные криминальные суды ООН, Гаагу.
-обнищание россиян.
- да, еще скрепы ( куда ж без них0
-мировое признание агрессором.
-война со всем миром.
)
а ведь НИКТО не запрещал россиянам ездить, отдыхать, селиться в Крыму, и даже иметь военную базу. Ан нет захотелось ВАТАФЮРЕРУ повоевать. а бабы еще нарожают.
уважаю выбор целеустремленных людей , захотевших умереть в России.
- дотационную территорию (за счет снижения уровня жизни россиян)
- клеймо страны агрессора и страны третьего мира
- конечно же санкции.....
- "хороших друзей" в лице Украины
-международные криминальные суды ООН, Гаагу.
-обнищание россиян.
- да, еще скрепы ( куда ж без них0
-мировое признание агрессором.
-война со всем миром.
)
а ведь НИКТО не запрещал россиянам ездить, отдыхать, селиться в Крыму, и даже иметь военную базу. Ан нет захотелось ВАТАФЮРЕРУ повоевать. а бабы еще нарожают.