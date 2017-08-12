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Популярные курорты у россиян признали опасными для здоровья

Сегодня 09:00
774
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Holiday.by

Специалисты Роспотребнадзора признали небезопасными для здоровья россиян некоторые курорты Турции.

В частности в список небезопасных попали популярные города для отдыха у россиян: Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в Турции сейчас распространяется вирус Коксаки.

Для справки:

Причиной болезни Коксаки является попадание инфекции в рот и воздушно-капельная передача вируса при контакте с зараженным человеком. Данным заболеванием преимущественно болеют дети. Самым опасным возрастом для заболевания считается промежуток от рождения до 2 лет.

Коксаки сопровождается высыпаниями на ладонях, ступнях и во рту. В окружающую среду вирус попадают с фекалиями, поэтому вспышки данного вирусного заболевания часто встречаются в летне-осенний период, когда происходит частое заражение почв и воды испражнениями. Переносят вирус мухи и тараканы.

Комментарии 11
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Прынц на сером "козле"
30 18
"Все в Крым!!! "- именно такой лейтмотив данной новости...
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коренной
18 3
А наших хоть предупреждай хоть нет, все равно прутся за границу. Их пофиг чума это или коксаки.
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Читатель
25 20
На нашем юге сейчас ровно тоже самое, больницы битком. Но эпидемию скрывают
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1
13 10
Как еще загнать туристов на курорты Сочи и Крыма, по цене в 2 -3 раза дороже заграницы? Только страшилками да терактами.
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Юлия
0 0
В прошлом году летом полгруппы в садике переболели этой чепухой. Кто то удачно отдохнул в Турции, видимо.
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Анна
5 0
У нас племянник переболел , в садике заразился, теперь у приятелей внук заболел . Не очень на ножки больно вставать когда сыпь начинается и температура 39 и 5 ужас
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Объясняю для дураков
1 12
Как еще загнать туристов на курорты Сочи и Крыма, по цене в 2 -3 раза дороже заграницы? Только страшилками да терактами.
Да, яжжай ты яжжай, тока не ной!
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Объясняю для дураков
7 1
У нас племянник переболел , в садике заразился, теперь у приятелей внук заболел . Не очень на ножки больно вставать когда сыпь начинается и температура 39 и 5 ужас
Дык тута вон скока таджиков то понаехало!
Что ж вы думаете, они свои болячки дома оставляют или сюда везут?
А наши детки с ихними играют.
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бродяга
4 1
Что приобрела Рассеюшка с аннексией Крыма ?
- дотационную территорию (за счет снижения уровня жизни россиян)
- клеймо страны агрессора и страны третьего мира
- конечно же санкции.....
- "хороших друзей" в лице Украины
-международные криминальные суды ООН, Гаагу.
-обнищание россиян.
- да, еще скрепы ( куда ж без них0
-мировое признание агрессором.
-война со всем миром.
)
а ведь НИКТО не запрещал россиянам ездить, отдыхать, селиться в Крыму, и даже иметь военную базу. Ан нет захотелось ВАТАФЮРЕРУ повоевать. а бабы еще нарожают.
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турист
0 0
"Все в Крым!!! "- именно такой лейтмотив данной новости...
уровень смертности в Крыму вырос на 19%.
уважаю выбор целеустремленных людей , захотевших умереть в России.
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в ожидании Армагедона
0 0
Что приобрела Рассеюшка с аннексией Крыма ?
- дотационную территорию (за счет снижения уровня жизни россиян)
- клеймо страны агрессора и страны третьего мира
- конечно же санкции.....
- "хороших друзей" в лице Украины
-международные криминальные суды ООН, Гаагу.
-обнищание россиян.
- да, еще скрепы ( куда ж без них0
-мировое признание агрессором.
-война со всем миром.
)
а ведь НИКТО не запрещал россиянам ездить, отдыхать, селиться в Крыму, и даже иметь военную базу. Ан нет захотелось ВАТАФЮРЕРУ повоевать. а бабы еще нарожают.
Крым – слишком тяжелый камень на шее который нам всеми силами заставляет пытается удержаться на плаву.
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