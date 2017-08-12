Кузбасс лидирует среди сибирских регионов по количеству совершённых и нераскрытых преступлений.

Как сообщает novokuznetsk.su, об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов. В тройку лидеров вошли также Красноярский край и Иркутская область. Также Кузбасс лидирует и в количестве совершенных тяжких и особо тяжких преступлений — более 5250 (- 22,1% по сравнению с 2015). Из них на данный момент не раскрыты 2198 дел.

Не смотря на это число преступлений в Кузбассе уменьшилось по сравнению с годом ранее. Также снижается и численность нераскрытых преступлений.