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В Кузбассе происходит наибольшее количество преступлений в Сибири

Сегодня 10:00
460
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gp.by

Кузбасс лидирует среди сибирских регионов по количеству совершённых и нераскрытых преступлений.

Как сообщает novokuznetsk.su, об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов. В тройку лидеров вошли также Красноярский край и Иркутская область. Также Кузбасс лидирует и в количестве совершенных тяжких и особо тяжких преступлений — более 5250 (- 22,1% по сравнению с 2015). Из них на данный момент не раскрыты 2198 дел.

Не смотря на это число преступлений в Кузбассе уменьшилось по сравнению с годом ранее. Также снижается и численность нераскрытых преступлений.

Комментарии 10
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оле лукойе
6 0
Это присказка,ребята,сказка будет впереди.
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Пупс новокузнецкий
9 0
Это при замечательном губернаторе.
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Мдаа...
9 0
Столько у нас заводов и шахт закрылось, а на оставшихся буржуи народ сократили, и зарплату копеечную им оставили.
И не надо забывать, что у нас более полвека лагеря, тюрьмы, разные "химии" находятся. А многие ЗЭКИ остаются жить...
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Дрозд
2 0
Да и полиция свою работу не делает. Все делают свои шкурные дела, но только не работу.
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Люся
1 2
Это при замечательном губернаторе.
Ну, право не знаю, при чём тут губернатор? Пусть он будет хоть какой, если я не ворую, не убиваю, не пью, не курю и прочее, то меня никто не заставит это делать. Разве губернатор заставляет кого-то идти и убивать или другие преступления совершать? Мне кажется просто от самих людей всё зависит в первую очередь, от воспитания, от культуры человека. И видимо у нас в Кузбассе основная масса населения живёт совсем не бедно. Так как от малого достатка, я думаю меньше всего людей которые совершают какие либо преступления. А вот самодовольные, распущенные и имеющие огромные доходы, совершают что хотят! Полиция, прокуратура и прочие органы, как раз являются таковым населением, и которым всё не-почём.
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Люся
1 1
Возьмём к примеру нашу медицину. Ведь это люди от которых почти зависят наши жизни и здоровье. Но им по хорошему счёту, плевать на наши с вами жизни. На днях я подала заявление на глав врача 29 больницы, с тем чтобы мне предоставили справку о состоянии сердца, на основании нового обследования и консультации кардиолога. Зам гл врача, Суворова Т.Ю. передала моё заявление Бобровской И.Г., которая по телефону пригласила меня к себе для беседы, вчера. По ходу беседы Бобровская мне заявила что, такую справку мне выдавать не будут т.к. я должна сдать все анализы и пройти ЭХОкг сердца, именно в 29 больнице. А я сделала ЭХОкг сердца и консультацию кардиолога в мед центре Гранд Медика. Бобровская заявила мне что этот центр является частным и она не доверяет их специалистам. Получается что я 2 200 рублей выбросила не ветер. Разве такие действия врачей 29 больницы не являются преступлением? Но, наши органы прокуратуры всегда на стороне врачей. Вот и делаем выводы о преступлениях и их раскрываемости.
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!
2 0
Да и полиция свою работу не делает. Все делают свои шкурные дела, но только не работу.
Их самих арестовывают.
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Люся
1 0
А наши СМИ не хотят афишировать действия должностных лиц и следовательно, я думаю тоже совершают нехорошие действия. Считаю, что тем самым наши СМИ дают дорогу этим самым преступлениям. Как вы считаете, население?
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z
1 0
А наши СМИ не хотят афишировать действия должностных лиц и следовательно, я думаю тоже совершают нехорошие действия. Считаю, что тем самым наши СМИ дают дорогу этим самым преступлениям. Как вы считаете, население?
Люся, бугорнатор, как и его шайка-лейка здесь причем и очень причем, так как является идеалагическим оправданием многих преступатно-опагашных явлений, особенно с учетом того, что многие смя принадлежает их структурятам.
Одной из самых важных побед в ссср было - просвещение народа (мероприятия ликбеза). Именно на повышение уровня знаний и понимания каждого гражданина была сделана ставка, которая позволила выйти в космос, не сдаваться в войне с интервентами, и повышению общеполезного труда, на котором была построена страна.
Как только "пошла ложь", "обтулиивание избирателей", "обещалово шахтарикам", "искусственная прихватизация", "получение добровольного согласия на уконтропупивание штрафов и налогов, и не выполнение чиговноежичной работы", что привело к обогащению тех, кто имел доступ к баблопечатающему станку за счет тех, кого ввели в заблуждение и продолжают вводить.
Поэтому многие кубасовцы бросают регион или перестают общеполезно трудится, после того как проходят точку понимания "обмана тулиива", а многие еще и озлоблаются и начинают действовать считая, что баблорезультат оправдывает действия, ну либо крыша проруко-судиийская.
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Люся
0 0
Можно писать не коверкая речь свою? Вот и вывод из вашего, что, на сколько наш народ продажен душой и телом! Отсюда и цифры совершаемых преступлений и их раскрываемости.
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