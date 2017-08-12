Кузбасс лидирует среди сибирских регионов по количеству совершённых и нераскрытых преступлений.
Как сообщает novokuznetsk.su, об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов. В тройку лидеров вошли также Красноярский край и Иркутская область. Также Кузбасс лидирует и в количестве совершенных тяжких и особо тяжких преступлений — более 5250 (- 22,1% по сравнению с 2015). Из них на данный момент не раскрыты 2198 дел.
Не смотря на это число преступлений в Кузбассе уменьшилось по сравнению с годом ранее. Также снижается и численность нераскрытых преступлений.
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И не надо забывать, что у нас более полвека лагеря, тюрьмы, разные "химии" находятся. А многие ЗЭКИ остаются жить...
Одной из самых важных побед в ссср было - просвещение народа (мероприятия ликбеза). Именно на повышение уровня знаний и понимания каждого гражданина была сделана ставка, которая позволила выйти в космос, не сдаваться в войне с интервентами, и повышению общеполезного труда, на котором была построена страна.
Как только "пошла ложь", "обтулиивание избирателей", "обещалово шахтарикам", "искусственная прихватизация", "получение добровольного согласия на уконтропупивание штрафов и налогов, и не выполнение чиговноежичной работы", что привело к обогащению тех, кто имел доступ к баблопечатающему станку за счет тех, кого ввели в заблуждение и продолжают вводить.
Поэтому многие кубасовцы бросают регион или перестают общеполезно трудится, после того как проходят точку понимания "обмана тулиива", а многие еще и озлоблаются и начинают действовать считая, что баблорезультат оправдывает действия, ну либо крыша проруко-судиийская.