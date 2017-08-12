Сотрудники МЧС предупреждают, что, по данным синоптиков, в Кузбассе возможны неблагоприятные метеоусловия.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в ближайшие дни в Кемеровской области сохранится неустойчивая погода с постепенным похолоданием.

«При ухудшении погодных условий: во время грозы, града и при усилении ветра по возможности находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», — предупредили в МЧС Кузбасса.

Кроме этого, автомобилистов в условиях плохой видимости из-за осадков просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не рекомендуется оставлять автомобили на открытых стоянках.