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МЧС предупреждает кузбассовцев о ненастье

Сегодня 11:00
880
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Hereuupl6a.gq

Сотрудники МЧС предупреждают, что, по данным синоптиков, в Кузбассе возможны неблагоприятные метеоусловия.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в ближайшие дни в Кемеровской области сохранится неустойчивая погода с постепенным похолоданием.

«При ухудшении погодных условий: во время грозы, града и при усилении ветра по возможности находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», — предупредили в МЧС Кузбасса.

Кроме этого, автомобилистов в условиях плохой видимости из-за осадков просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не рекомендуется оставлять автомобили на открытых стоянках.

Комментарии 3
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пластилиновая ворона
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Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство
Или подвешен груз!
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z
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По уровню рекомендаций можно прикинуть как к людям мычиэс относится или их уровень возможностей.
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