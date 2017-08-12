Правительство выделило 2 миллиарда рублей на помощь ипотечникам.
Как сообщают «Ведомости», помощью смогут воспользоваться отдельные категории держателей ипотечных кредитов, имеющих сложности с их погашением. Отбирать тех, кому нужна помощь, будет специальная комиссия с чиновниками, правозащитниками и депутатами в составе.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о семье из Кузбасса, которая взяла валютную ипотеку и не может расплатиться.
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Вот таких особенно не жалко!