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Недвижимость и строительство

На помощь ипотечникам дали 2 миллиарда рублей

Сегодня 12:00
269
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Day.org.ru

Правительство выделило 2 миллиарда рублей на помощь ипотечникам.

Как сообщают «Ведомости», помощью смогут воспользоваться отдельные категории держателей ипотечных кредитов, имеющих сложности с их погашением. Отбирать тех, кому нужна помощь, будет специальная комиссия с чиновниками, правозащитниками и депутатами в составе.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о семье из Кузбасса, которая взяла валютную ипотеку и не может расплатиться.

Комментарии 2
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Ранее ВашГород.ру рассказывал о семье из Кузбасса, которая взяла валютную ипотеку и не может расплатиться.
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Вот таких особенно не жалко!
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То есть 2 млрд тупо прогонят на оплату процентов банкиров из бюджета народных денег, под куроводством чиговноежиков и депутасей, что значит только для едринцев и кругородственников?
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