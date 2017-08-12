В Новокузнецке Центральную ТЭЦ переведут с газа на уголь. Это связано с ремонтными работами.

Поэтому с 13 по 18 августа Центральную ТЭЦ будут «топить по-чёрному». Ожидается выделение угольной золы в атмосферу и как следствие чёрный дым из труб.