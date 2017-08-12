В Новокузнецке Центральную ТЭЦ переведут с газа на уголь. Это связано с ремонтными работами.
Поэтому с 13 по 18 августа Центральную ТЭЦ будут «топить по-чёрному». Ожидается выделение угольной золы в атмосферу и как следствие чёрный дым из труб.
«Газпром распределение» свои сети готовит, как и любая организация. Они отключаются 13 числа на четверо суток. Они, во-первых, известили всех своих потребителей, все с этим знакомы, все оповещены. Будут на своих сетях производить все технические работы, которые у них возникали — это протяжка компенсаторов и всех других специализированных работ", передаёт слова заместителя главы Новокузнецка по ЖКХ Евгения Буцука телеканал ТВН.
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Люди кричат не надо возле моего дома рыть уголь,,, похрену..
Медалек и почетных граждан и званий раздал столько, что шейх арабский завидует!
Люди кричат не надо возле моего дома рыть уголь,,, похрену..
Медалек и почетных граждан и званий раздал столько, что шейх арабский завидует!
А сколь еще арестовать бы следовало...
А сколь удрать успело...
А про нашего, "орла", что-то не слыхать(?).
А и самого норовят следователи на допрос вызвать, да только он в больничке спрятался!