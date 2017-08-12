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Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

Над центром Новокузнецка «закоптит» чёрный дым

Сегодня 13:30
286
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Stolypinsky.club

В Новокузнецке Центральную ТЭЦ переведут с газа на уголь. Это связано с ремонтными работами.

Поэтому с 13 по 18 августа Центральную ТЭЦ будут «топить по-чёрному». Ожидается выделение угольной золы в атмосферу и как следствие чёрный дым из труб.

«Газпром распределение» свои сети готовит, как и любая организация. Они отключаются 13 числа на четверо суток. Они, во-первых, известили всех своих потребителей, все с этим знакомы, все оповещены. Будут на своих сетях производить все технические работы, которые у них возникали — это протяжка компенсаторов и всех других специализированных работ", передаёт слова заместителя главы Новокузнецка по ЖКХ Евгения Буцука телеканал ТВН.

Комментарии 6
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кузбассовец
5 0
расскажите пожалуйства про тулеева. как ду него дела, как здоровье.... а лучше интервью возьмите.
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z
5 0
Ха-ха город засыпет золой и пеплом, Ха- ха, но чем это вам грозит, вашим детям и что делать мы вам не скажем, ха-ха жека жкха.
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1
1 0
расскажите пожалуйства про тулеева. как ду него дела, как здоровье.... а лучше интервью возьмите.
По радио слышал, что его допросят в качестве свидетеля.
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11 0
По радио слышал, что его допросят в качестве свидетеля.
А надо как организатора всего ворья Кузбасса!!! Расплодилось тут. Хрен пересажаешь..
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1
9 0
Да за один МИКОМ, что выгнал, и пустил разорителей ввиде ЕВРАски...!!
Люди кричат не надо возле моего дома рыть уголь,,, похрену..
Медалек и почетных граждан и званий раздал столько, что шейх арабский завидует!
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Ой,ёй,ёй...
1 0
Да за один МИКОМ, что выгнал, и пустил разорителей ввиде ЕВРАски...!!
Люди кричат не надо возле моего дома рыть уголь,,, похрену..
Медалек и почетных граждан и званий раздал столько, что шейх арабский завидует!
Да уж, сколь по выгоняли, сколь посадили, да сколь сегодня допрашивают эффективных менеджеров из числа городских и областных структур народишку, что увешаны наградами с подачи луноликого...
А сколь еще арестовать бы следовало...
А сколь удрать успело...
А про нашего, "орла", что-то не слыхать(?).
А и самого норовят следователи на допрос вызвать, да только он в больничке спрятался!
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