В Калтане создан цех по производству строительного материала полистеролбетона.

Чтобы запустить производство, ООО «ПромкомбинатЪ» потратил порядка 7,5 миллионов рублей. За год планируется производить семь тысяч кубометров полистеролбетона.

В настоящее время на производстве трудится четыре специалиста. Однако в перспективе производство планируется расширять.

Полистиролбетон — это композитный материал, который состоит из бетона и гранул полистирола. Данный материал является эффективным и экономичным, благодаря чему получил признание среди строителей.