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Недвижимость и строительство

В Кузбассе запустили производство популярного и нужного стройматериала

Сегодня 14:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Build-74.ru

В Калтане создан цех по производству строительного материала полистеролбетона.

Чтобы запустить производство, ООО «ПромкомбинатЪ» потратил порядка 7,5 миллионов рублей. За год планируется производить семь тысяч кубометров полистеролбетона.

В настоящее время на производстве трудится четыре специалиста. Однако в перспективе производство планируется расширять.

Полистиролбетон — это композитный материал, который состоит из бетона и гранул полистирола. Данный материал является эффективным и экономичным, благодаря чему получил признание среди строителей.

Комментарии 1
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кошерный вася
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отсюда валить надо а не строить. зачем это стагнирующему селу?
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