В Кузбассе запустили производство популярного и нужного стройматериала
Сегодня 14:00
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В Калтане создан цех по производству строительного материала полистеролбетона.
Чтобы запустить производство, ООО «ПромкомбинатЪ» потратил порядка 7,5 миллионов рублей. За год планируется производить семь тысяч кубометров полистеролбетона.
В настоящее время на производстве трудится четыре специалиста. Однако в перспективе производство планируется расширять.
Полистиролбетон — это композитный материал, который состоит из бетона и гранул полистирола. Данный материал является эффективным и экономичным, благодаря чему получил признание среди строителей.
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