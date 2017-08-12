Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

Какую часть лица мужчины и женщины считают самой привлекательной

Сегодня 16:00
743
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zastavok.net

Мужчин и женщин привлекают в чертах лица противоположного пола не губы или тонкий нос, а глаза.

Такой вывод сделали исследователи. Более того, если у человека красивые глаза, то человек склонен считать его красивым, невзирая на другие особенности внешности.

А вот наименее важным для восприятия красоты другого человека оказался нос.

Комментарии 19
Добавить комментарий
аватар
z
1 0
Походу исследователи решили опровергнуть тысячелетия эволюции, но жуналистам пофагу какой бред копилефтить.
ответить
аватар
сексмэн
12 11

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
Недимон
13 3
Не стану оригинальным, но в женщинах, как и К.Маркс, ценю слабость.
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
ответить
аватар
Миша дядя
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Ах ты ж **** сын)
ответить
аватар
статист
2 11

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

судя по лайкам из пятнадцати проголосовавших 6 тридварасов
ответить
аватар
321
10 14
Не стану оригинальным, но в женщинах, как и К.Маркс, ценю слабость.
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
фууууууу подкаблучник
ответить
аватар
?
2 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

целовать?
ответить
аватар
преследователь- исследователям:
1 0
Там, на башке, к сведению, кроме лицевого, ещё мозговой череп должен быть. Он- то и важен на самом деле! Хоть у эМ, хоть у Жо!
ответить
аватар
Ветер перемен...
1 4
Думаю женщинам в мужчинах нравится:ум,юмор,брутальность,спортивное тело,образованность,достаток. Мужчинам стройная фигура,рост ниже мужчины и не выше,стройность и правильность ног,красивое (симпатичное) лицо,причёска с достаточной длиной волос,кому-то блондинки, кому-то брюнетки,наличие интеллекта, пышная(нормальная) грудь,попа женственность,по настоящему женственная особа,а не в спортивном трико,в олимпийке и сижкой в зубах.
Что касается половых губ,как высказался джентльмен выше,так ему подсказка: пухлость женских половых губ часто совпадает с пухлостью обычных губ,тех что на лице. ;-) Всем любви и удачи без осечек. €8•)
ответить
аватар
василий
0 0
целовать?
по-прямому назначению
ответить
аватар
Кузнечанка
3 3
Не стану оригинальным, но в женщинах, как и К.Маркс, ценю слабость.
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
Респект Вам от слабого пола. Рада за Вашу жену, что рядом с ней настоящий Мужчина!
ответить
аватар
не ветер
2 3
Респект Вам от слабого пола. Рада за Вашу жену, что рядом с ней настоящий Мужчина!
ага, мужчина, настоящий, ага. не давать работать и поставить любимого человека в ситуацию, когда она вынуждена деньги у него просить на свои расходы, поставить её в зависимость.. каков изворотливый и изобретательный садист этот ветер перемен
ответить
аватар
Ветер перемен...
0 0
ага, мужчина, настоящий, ага. не давать работать и поставить любимого человека в ситуацию, когда она вынуждена деньги у него просить на свои расходы, поставить её в зависимость.. каков изворотливый и изобретательный садист этот ветер перемен
Я та тут причём?! 8-0
ответить
аватар
4 0
Не стану оригинальным, но в женщинах, как и К.Маркс, ценю слабость.
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
Ой...вы рассуждаете как мой муж:)))
ответить
аватар
6 1
ага, мужчина, настоящий, ага. не давать работать и поставить любимого человека в ситуацию, когда она вынуждена деньги у него просить на свои расходы, поставить её в зависимость.. каков изворотливый и изобретательный садист этот ветер перемен
А зачем просить?... у нас, например, на полочке лежат! Надо- беру!;)
ответить
аватар
321
0 2
А зачем просить?... у нас, например, на полочке лежат! Надо- беру!;)
как личность вы деградировали
ответить
аватар
Кузнечанка
4 0
ага, мужчина, настоящий, ага. не давать работать и поставить любимого человека в ситуацию, когда она вынуждена деньги у него просить на свои расходы, поставить её в зависимость.. каков изворотливый и изобретательный садист этот ветер перемен
Каждый судит по мере своей испорченности... Вам, наверно, нравится унижать свою женщину тем, что она вынуждена просить у Вас деньги. Ну что ж, каждый самоутвеождается в жизни по- своему.
ответить
аватар
Санек
1 0
ага, мужчина, настоящий, ага. не давать работать и поставить любимого человека в ситуацию, когда она вынуждена деньги у него просить на свои расходы, поставить её в зависимость.. каков изворотливый и изобретательный садист этот ветер перемен
Незнаю мужик ты или баба," неветер" по твоему кто должен детей растить и воспитывать, тети в дет. садах или родные матери, в то время когда отцы деньги на жизнь зарабатывают?
ответить
аватар
2 0
как личность вы деградировали
Причём здесь "деградация"??? Если муж зарабатывает, и мне не надо его просить: "Дай денег на..."
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ