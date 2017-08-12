Мужчин и женщин привлекают в чертах лица противоположного пола не губы или тонкий нос, а глаза.

Такой вывод сделали исследователи. Более того, если у человека красивые глаза, то человек склонен считать его красивым, невзирая на другие особенности внешности.

А вот наименее важным для восприятия красоты другого человека оказался нос.