Какую часть лица мужчины и женщины считают самой привлекательной
Сегодня 16:00
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Мужчин и женщин привлекают в чертах лица противоположного пола не губы или тонкий нос, а глаза.
Такой вывод сделали исследователи. Более того, если у человека красивые глаза, то человек склонен считать его красивым, невзирая на другие особенности внешности.
А вот наименее важным для восприятия красоты другого человека оказался нос.
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А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Ах ты ж **** сын)
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.судя по лайкам из пятнадцати проголосовавших 6 тридварасов
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.целовать?
Что касается половых губ,как высказался джентльмен выше,так ему подсказка: пухлость женских половых губ часто совпадает с пухлостью обычных губ,тех что на лице. ;-) Всем любви и удачи без осечек. €8•)
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)
А все эти мизулины, яровые, члены всевозможных партий - человеки - не более !
Без женщин, считаю, мы никто.
Женщин уважаю, никогда при них не выражусь скверно.
Но ... есть и бабы, и не важно какие у неё черты лица !!!
(Стараюсь, чтобы моя женщина не работала - слабенький пол пусть остается "слабеньким".)