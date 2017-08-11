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За издевательский ролик про бизнесмена из Кузбасса блогерам угрожают судом

Сегодня 13:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Youtube.com

Кемеровские видеоблогеры Nemagia опубликовали издевательский ролик про бизнесмена Олега Тинькова.

Как сообщает «Meduza», теперь бизнесмен из Кузбасса угрожает им судом. Ролик выпустили видеоблогеры, он уже набрал почти 1,8 миллиона просмотров.

Видео блогеров содержит много неприятных вещей о владельце Тинькофф-банка Олеге Тинькове. А один из авторов ролика с помощью парика изображает самого Тинькова. В описании ролика говорится: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!)».

По данным издания, в настоящее время представители Тинькова рассылают требования удалить с сайтов данное видео. Такое требование пришло изданию «Канобоу».

В письме говорится, что против блогеров готовятся выдвинуть обвинения по статьям гражданского кодекса — о публикации сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, а также об использовании фотографий и образа гражданина без его согласия.

Комментарии 4
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Серый Питер
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Как-же "грязнульки" любят беспокоиться о чистоте своей "кармы".
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Да хватит вообще про ЭТОго из кузбасса писать. Зажрался.
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