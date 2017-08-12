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СМИ сообщили о возвращении Тулеева из московской клиники

Сегодня 21:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в субботу вернулся в Кемерово из московской клиники.

Глава Кузбасса чувствует себя хорошо. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в Москве Аман Тулеев проходил курс реабилитации после операции на позвоночнике. Сейчас, по последним официальным данным, он находится на больничном. Когда губернатор выйдет на работу, неизвестно.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что следователи планируют допросить Амана Тулеева по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» на сумму 1 миллиард рублей.

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