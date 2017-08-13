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Названы самые вредные и полезные для детей мультфильмы

Сегодня 08:00
1888
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gm1.stolica-s.com

Не все мультфильмы полезны малышам.

«Машу и Медведь», например, преподаватели и студенты МГУ категорически не рекомендуют показывать детям. Дело в том, что мультик транслирует ребёнку определённые модели поведения. Их юный зритель бессознательно воспринимает как правильные или неправильные и впоследствии может копировать. А капризная Маша из мультсериала — далеко не лучший пример для подражания.

Помимо этого мультика, в антирейтинг МГУ также попали Monster High, «Миньоны», «Кик Бутовски», «Девочки из Эквестерии», «Губка Боб — квадратные штаны», «Свинка Пеппа», «Том и Джерри», «Финес и Фёрб».

Также студенты и преподаватели составили список из 21-го анимационного сериала, которые можно смело показывать детям. Среди них «101 далматинец», «Балто», «Головоломка», «Дамбо», «Даша-путешественница» и другие зарубежные.

Из отечественных мультсериалов это «Котёнок по имени Гав», «Винни-Пух» 1969 года выпуска, «Кот Леопольд», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Смешарики» и «Фиксики».

«Оскароносная „Головоломка“, например, была выбрана в список потому, что учит не совершать поспешных поступков, а стараться найти компромисс со своими близкими. Этот мультик учит, какими бывают и как проявляются базовые эмоции, учит тому, что жизнь бывает не так уж проста, но в этом её прелесть», — цитирует авторов исследования «Мел».

Важно отметить, что в проекте рассматривали только мультфильмы для детей до 12 лет.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2018 году в России выйдут на экраны новые серии «Простоквашино».

Комментарии 8
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бревно Ленина
0 0
Каким словом названы?
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Сталин
5 7
Машка -пропагандирует проституцию и шалавость
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наркоман
5 3
мой мультик - ёжик в тумане. какой харрор! какая психоделия! а ежик то - само воплощение хаоса, все ходит и ходит по границе бытия, то сову встетит - саму греховность и глупостть, то лошадку - проводника в загробный мир, то , вообще, в реку смерти окунется. и всё в тумане, в густом тумане.

Медвежонок говорил, говорил, а Ёжик думал: «Всё-таки хорошо, что мы снова вместе». И ещё Ёжик думал о Лошади: «Как она там, в тумане?..

Из тумана, как из форточки, выглянул Филин, ухнул: «Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!..» и растворился в тумане. «Псих», — подумал Ёжик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед.
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Седой 12082
10 1
Рекомендации по воспитанию примитивных личностей,воспринимающих все буквально и неспособных к критическому мышлению.
"Даша-путешественница" потому и рекомендована к просмотру,что примитивна,как одноцветные кубики.
"Жизнь не так уж проста"...Вот именно,господа,Жизнь штука многогранная и задача родителей воспитывать и объяснять "Что такое хорошо и что такое плохо".Тогда никакая Маша и даже курящий Волк из "Ну,погоди" не повредят.
Если уж на то пошло,то Винни-Пух учит обжорству,Анна Каренина склоняет к суициду,а сказка "Серебряное копытце" рассказывает о сожительстве старика с малолетней девочкой.
Идиотам все не в угоду.
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Седой 12082
2 0
студенты и преподаватели составили список
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Невнимательно прочитал новость.
Студенты....
ЕГЭ и просадка интеллекта приносит свои поды.
Грустно.
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*
6 0
И хочу ещё добавить, что Простоквашино и нашего Винни-пуха нужно смотреть в более старшем возрасте, потому что только будучи взрослым можно понять весь юмор, вложенные в эти произведения искусства. А Ёжик в тумане это ещё один шедевр мультипликационного искусства, но понять это опять же можно только став старше
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Седой 12082
4 0
И хочу ещё добавить, что Простоквашино и нашего Винни-пуха нужно смотреть в более старшем возрасте, потому что только будучи взрослым можно понять весь юмор, вложенные в эти произведения искусства. А Ёжик в тумане это ещё один шедевр мультипликационного искусства, но понять это опять же можно только став старше
А историю и физику начинать преподавать минимум со второго курса института,т.к. только взрослый разум постигнет все хитросплетения науки.
Если произведение качественное,то оно многогранно и для каждого возраста там найдется тема восприятия.
Если это ,конечно,не "Свинка Пеппа" для понимания которой нормального количества хромосом явно недостаточно.
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Кузнечанка
0 0
Седой:
Рекомендации по воспитанию примитивных личностей,воспринимающих все буквально и неспособных к критическому мышлению.
"Даша-путешественница" потому и рекомендована к просмотру,что примитивна,как одноцветные кубики.
"Жизнь не так уж проста"...Вот именно,господа,Жизнь штука многогранная и задача родителей воспитывать и объяснять "Что такое хорошо и что такое плохо".Тогда никакая Маша и даже курящий Волк из "Ну,погоди" не повредят.
Если уж на то пошло,то Винни-Пух учит обжорству,Анна Каренина склоняет к суициду,а сказка "Серебряное копытце" рассказывает о сожительстве старика с малолетней девочкой.
Идиотам все не в угоду.
Браво! Абсолютно с Вами согласна, на то они и есть все сказки и басни чтобы по прочтении или после просмотра сделать определенные выводы: "Мораль сей басни такова..."
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