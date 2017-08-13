Не все мультфильмы полезны малышам.

«Машу и Медведь», например, преподаватели и студенты МГУ категорически не рекомендуют показывать детям. Дело в том, что мультик транслирует ребёнку определённые модели поведения. Их юный зритель бессознательно воспринимает как правильные или неправильные и впоследствии может копировать. А капризная Маша из мультсериала — далеко не лучший пример для подражания.

Помимо этого мультика, в антирейтинг МГУ также попали Monster High, «Миньоны», «Кик Бутовски», «Девочки из Эквестерии», «Губка Боб — квадратные штаны», «Свинка Пеппа», «Том и Джерри», «Финес и Фёрб».

Также студенты и преподаватели составили список из 21-го анимационного сериала, которые можно смело показывать детям. Среди них «101 далматинец», «Балто», «Головоломка», «Дамбо», «Даша-путешественница» и другие зарубежные.

Из отечественных мультсериалов это «Котёнок по имени Гав», «Винни-Пух» 1969 года выпуска, «Кот Леопольд», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Смешарики» и «Фиксики».

«Оскароносная „Головоломка“, например, была выбрана в список потому, что учит не совершать поспешных поступков, а стараться найти компромисс со своими близкими. Этот мультик учит, какими бывают и как проявляются базовые эмоции, учит тому, что жизнь бывает не так уж проста, но в этом её прелесть», — цитирует авторов исследования «Мел».

Важно отметить, что в проекте рассматривали только мультфильмы для детей до 12 лет.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2018 году в России выйдут на экраны новые серии «Простоквашино».