Не все мультфильмы полезны малышам.
«Машу и Медведь», например, преподаватели и студенты МГУ категорически не рекомендуют показывать детям. Дело в том, что мультик транслирует ребёнку определённые модели поведения. Их юный зритель бессознательно воспринимает как правильные или неправильные и впоследствии может копировать. А капризная Маша из мультсериала — далеко не лучший пример для подражания.
Помимо этого мультика, в антирейтинг МГУ также попали Monster High, «Миньоны», «Кик Бутовски», «Девочки из Эквестерии», «Губка Боб — квадратные штаны», «Свинка Пеппа», «Том и Джерри», «Финес и Фёрб».
Также студенты и преподаватели составили список из 21-го анимационного сериала, которые можно смело показывать детям. Среди них «101 далматинец», «Балто», «Головоломка», «Дамбо», «Даша-путешественница» и другие зарубежные.
Из отечественных мультсериалов это «Котёнок по имени Гав», «Винни-Пух» 1969 года выпуска, «Кот Леопольд», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Смешарики» и «Фиксики».
«Оскароносная „Головоломка“, например, была выбрана в список потому, что учит не совершать поспешных поступков, а стараться найти компромисс со своими близкими. Этот мультик учит, какими бывают и как проявляются базовые эмоции, учит тому, что жизнь бывает не так уж проста, но в этом её прелесть», — цитирует авторов исследования «Мел».
Важно отметить, что в проекте рассматривали только мультфильмы для детей до 12 лет.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2018 году в России выйдут на экраны новые серии «Простоквашино».
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Медвежонок говорил, говорил, а Ёжик думал: «Всё-таки хорошо, что мы снова вместе». И ещё Ёжик думал о Лошади: «Как она там, в тумане?..
Из тумана, как из форточки, выглянул Филин, ухнул: «Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!..» и растворился в тумане. «Псих», — подумал Ёжик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед.
"Даша-путешественница" потому и рекомендована к просмотру,что примитивна,как одноцветные кубики.
"Жизнь не так уж проста"...Вот именно,господа,Жизнь штука многогранная и задача родителей воспитывать и объяснять "Что такое хорошо и что такое плохо".Тогда никакая Маша и даже курящий Волк из "Ну,погоди" не повредят.
Если уж на то пошло,то Винни-Пух учит обжорству,Анна Каренина склоняет к суициду,а сказка "Серебряное копытце" рассказывает о сожительстве старика с малолетней девочкой.
Идиотам все не в угоду.
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Невнимательно прочитал новость.
Студенты....
ЕГЭ и просадка интеллекта приносит свои поды.
Грустно.
Если произведение качественное,то оно многогранно и для каждого возраста там найдется тема восприятия.
Если это ,конечно,не "Свинка Пеппа" для понимания которой нормального количества хромосом явно недостаточно.
Рекомендации по воспитанию примитивных личностей,воспринимающих все буквально и неспособных к критическому мышлению.
"Даша-путешественница" потому и рекомендована к просмотру,что примитивна,как одноцветные кубики.
"Жизнь не так уж проста"...Вот именно,господа,Жизнь штука многогранная и задача родителей воспитывать и объяснять "Что такое хорошо и что такое плохо".Тогда никакая Маша и даже курящий Волк из "Ну,погоди" не повредят.
Если уж на то пошло,то Винни-Пух учит обжорству,Анна Каренина склоняет к суициду,а сказка "Серебряное копытце" рассказывает о сожительстве старика с малолетней девочкой.
Идиотам все не в угоду.