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Эксперты определили самые неугоняемые машины

Сегодня 09:30
2777
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Yakutsk.news

Журналисты автомобильного портала провели собственное исследование и определили самые неугоняемые в России машины.

Для этого они сопоставили количество угнанных авто к числу проданных, умноженному на 1000. В результате получился коэффициент угоняемости. Самый низкий вышел у «Лады Веста», «Шкоды Рапид» и «Фольксвагена Поло». Также в списке из 23-х моделей «УАЗ Патриот», «Шкода Октавиа», «Лада Калина», «Ниссан Кашкай» и другие.

В рейтинг не попали «Хёндай Крета» и «Лада Икс-рей», так как эти авто вышли на рынок сравнительно недавно, пишет «За рулём». За это время спрос на запчасти ещё не вырос, а продавать угнанную машину для бандитов рискованно, так как её будет проще найти хозяину и полиции.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, самыми угоняемыми по версии страховщиков стали премиальные авто.

Комментарии 2
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z
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Жуналисты это не эксперты, и все исследование лажа.
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Седой 12082
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Странно читать подобные статьи в государстве,где количество полиции на душу населения превышает количество милиционеров на ту же душу в СССР.
Интересно,а почему в Узбекистане машины не угоняют,а в Китае не пишут телефоны о продаже наркоты на остановках?
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