Журналисты автомобильного портала провели собственное исследование и определили самые неугоняемые в России машины.

Для этого они сопоставили количество угнанных авто к числу проданных, умноженному на 1000. В результате получился коэффициент угоняемости. Самый низкий вышел у «Лады Веста», «Шкоды Рапид» и «Фольксвагена Поло». Также в списке из 23-х моделей «УАЗ Патриот», «Шкода Октавиа», «Лада Калина», «Ниссан Кашкай» и другие.

В рейтинг не попали «Хёндай Крета» и «Лада Икс-рей», так как эти авто вышли на рынок сравнительно недавно, пишет «За рулём». За это время спрос на запчасти ещё не вырос, а продавать угнанную машину для бандитов рискованно, так как её будет проще найти хозяину и полиции.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, самыми угоняемыми по версии страховщиков стали премиальные авто.