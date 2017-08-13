В некоторых маршрутках Новокузнецка появились объявления о повышении стоимости проезда с 15 августа.
В автобусе № 70 плата вырастет до 22 рублей, пишет Novokuznetsk.su. Также читатели сайта заметили, что в маршрутке № 51 проезд подорожает до 20 рублей.
Такое решение приняли лишь некоторые предприниматели, рассказал журналистам перевозчик Денис Щедрин. Сам он сейчас обдумывает этот вопрос. Так что пока цена билета на маршрутках № 47 и 47а, 88 прежняя.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, перевозчики заявили, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно.
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Будут ПАЗики с Прокопьевска приезжать, и работать за 15 рублей! А наши барыги пусть ... воздух катают.
А так десятниками удобнее работать))
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Будут ПАЗики с Прокопьевска приезжать, и работать за 15 рублей! А наши барыги пусть ... воздух катают.
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Ныли бы в магазинах, на заправках почему цены растут!
Ныли бы в магазинах, на заправках почему цены растут!
Итог, Какого *** ВЫ Выли когда Питер хотел зайти? Мудаки! Пошли на...... в лес.. грибы собирайте.
Наверное,от непосильного лизинга автохлама стоял вселенский вой по поводу желания питерцев войти на рынок перевозок и купивших новые автобусы?