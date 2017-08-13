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Маршрутчики пообещали со вторника поднять плату за проезд

Сегодня 11:00
2117
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

В некоторых маршрутках Новокузнецка появились объявления о повышении стоимости проезда с 15 августа.

В автобусе № 70 плата вырастет до 22 рублей, пишет Novokuznetsk.su. Также читатели сайта заметили, что в маршрутке № 51 проезд подорожает до 20 рублей.

Такое решение приняли лишь некоторые предприниматели, рассказал журналистам перевозчик Денис Щедрин. Сам он сейчас обдумывает этот вопрос. Так что пока цена билета на маршрутках № 47 и 47а, 88 прежняя.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, перевозчики заявили, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно.

Комментарии 25
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ххх
4 22
Бойкот маршруткам!
Ага, будем пешком ходить на работу. Выходить придется пораньше. Мне вот, с Запсиба в город идти. Вам куда? С Абашево? Ну тогда можно и не уходить с работы. Муниципальный ждать? Можно прождать всю жизнь и не дождаться. Пару раз опоздаешь на работу и все, "вы уволены". Вопрос - кому будет хуже от этого бойкота?
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1
46 3
убрать барьеры на "Выход на линию". Доступ всем желающим! Где конкуренция?????????
Будут ПАЗики с Прокопьевска приезжать, и работать за 15 рублей! А наши барыги пусть ... воздух катают.
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жека
1 59
Все правильно, надо поднимать цены.
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Сталин
47 5
Эта новость к приезду Хана из больнички появилась)) Похоже специально сделано. Сейчас хан не разрешит поднимать цены на маршрутках да и Кузнецову поднимать до 100 процентов оплаты за ЖКХ по ушам надает-и все будут довольны))) И рентинг поднимется да и следаки слишком донимать не станут Хана с вопросами о коррупции)))
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Сталин
5 0
Хотя я не понимаю этих барыг с маршруток))) Ну подняли бы до 20 руб-и сдачу удобнее сдавать))) А то опять с копейками бегать будут судорожно)

А так десятниками удобнее работать))
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ъъъ
20 1

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z
12 0
Бойкот маршруткам!
Если примагаданить всех чиговноежиков, то проезд будет стоить 15 копеек.
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хрущ
6 0

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против!
37 0
а качество обслуживания в маршрутках улучшиться от повышения стоимости проезда??? вряд ли!!! если мало людей в салоне, то водители курят во время движения (ехали на днях в 58 А), не подъезжают к бордюру остановки и т.п.
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Седой 12082
3 0
а качество обслуживания в маршрутках улучшиться от повышения стоимости проезда??? вряд ли!!! если мало людей в салоне, то водители курят во время движения (ехали на днях в 58 А), не подъезжают к бордюру остановки и т.п.
Любое действие,а особенно повышение качества услуг,согласно законам российского бизнеса,ведет к заявлениям о критическом повышении издержек,падению доходности,рыданиям и причитаниям предпринимателей об убыточности бизнеса и,как следствие,к повышению цен на услуги.
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Юлька
9 0
Мдааа уж... то что повышение не неизбежно, это точно... но @лять и продукты дорожают, и услуги... и тока зп плавно опускается вниз! Наверно опять лихие годы ждут нас??
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Мария Петровна
1 0
убрать барьеры на "Выход на линию". Доступ всем желающим! Где конкуренция?????????
Будут ПАЗики с Прокопьевска приезжать, и работать за 15 рублей! А наши барыги пусть ... воздух катают.
ну уж нет, отбор должен быть... иначе нас ашоты на телегах катать станут... и кстати так же за 20 рублей
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Мария Петровна
1 0
ну уж нет, отбор должен быть... иначе нас ашоты на телегах катать станут... и кстати так же за 20 рублей
вернее за 22
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Разум
9 0
Ага, будем пешком ходить на работу. Выходить придется пораньше. Мне вот, с Запсиба в город идти. Вам куда? С Абашево? Ну тогда можно и не уходить с работы. Муниципальный ждать? Можно прождать всю жизнь и не дождаться. Пару раз опоздаешь на работу и все, "вы уволены". Вопрос - кому будет хуже от этого бойкота?
Расписание запомните и всё. Конечно на маршрутке быстрее и ходят они чаще, но муниципальный автобус вполне реально дождаться и при этом не опоздать.
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Типо перевозчик
11 22
вы хоть знаете насколько цены на запчасти подорожали за эти два года, а услуги обязательные для содержание автопарка, а налоги и нововведения в законах за которые надо по 30,40,90 тр платить. Мы что должны вас бесплатно возить? Вы на работе будете бесплатно работать???? Вот сядет в такси и прокатится пассажир а потом не оплатит за проезд меньше чем вы потратились, ссылаясь на то что вы ** тут барыги и так норм зарабатываете, это будет норм, вас такая работа устроит?????Че вы тут разнылись, сейчас все дорожает и продукты и жкх и услуги, а как проезд подорожал так крокодильи слезы. Да если не нравится есть муниципалы, вперед к ним. Вы бы лучше жкх обсуждали да продукты, которые при любом раскладе не изменить и придется оплачивает повышенное жкх и брать продукты чтобы с голоду не умереть!
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Пупс новокузнецкий
1 1

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Пупс новокузнецкий
7 0
А я размечтался: куплю тук-туки, штук 20, стану конкурентом Корюковой и будут новокузнечане на них ездить за 10 рублей, пенсы за 5 руб.
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Василий
3 0
А я размечтался: куплю тук-туки, штук 20, стану конкурентом Корюковой и будут новокузнечане на них ездить за 10 рублей, пенсы за 5 руб.
Дерзай. Она тебе флаг выдаст)
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123
1 1
вы хоть знаете насколько цены на запчасти подорожали за эти два года, а услуги обязательные для содержание автопарка, а налоги и нововведения в законах за которые надо по 30,40,90 тр платить. Мы что должны вас бесплатно возить? Вы на работе будете бесплатно работать???? Вот сядет в такси и прокатится пассажир а потом не оплатит за проезд меньше чем вы потратились, ссылаясь на то что вы ** тут барыги и так норм зарабатываете, это будет норм, вас такая работа устроит?????Че вы тут разнылись, сейчас все дорожает и продукты и жкх и услуги, а как проезд подорожал так крокодильи слезы. Да если не нравится есть муниципалы, вперед к ним. Вы бы лучше жкх обсуждали да продукты, которые при любом раскладе не изменить и придется оплачивает повышенное жкх и брать продукты чтобы с голоду не умереть!
Плюс миллион, как-будто их силком затаскивают в автобус. Есть альтернативный транспорт - ходьте тудой.
Ныли бы в магазинах, на заправках почему цены растут!
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алекс
0 4
Плюс миллион, как-будто их силком затаскивают в автобус. Есть альтернативный транспорт - ходьте тудой.
Ныли бы в магазинах, на заправках почему цены растут!
Я ною там где хочу, помню как ты ныл и болел и блел козёл крымнашем ничего никому не объясняя при этом, теперь твоя поганая риторика изменилась, что поверил тому что Крым наш???
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алекс
1 1
вы хоть знаете насколько цены на запчасти подорожали за эти два года, а услуги обязательные для содержание автопарка, а налоги и нововведения в законах за которые надо по 30,40,90 тр платить. Мы что должны вас бесплатно возить? Вы на работе будете бесплатно работать???? Вот сядет в такси и прокатится пассажир а потом не оплатит за проезд меньше чем вы потратились, ссылаясь на то что вы ** тут барыги и так норм зарабатываете, это будет норм, вас такая работа устроит?????Че вы тут разнылись, сейчас все дорожает и продукты и жкх и услуги, а как проезд подорожал так крокодильи слезы. Да если не нравится есть муниципалы, вперед к ним. Вы бы лучше жкх обсуждали да продукты, которые при любом раскладе не изменить и придется оплачивает повышенное жкх и брать продукты чтобы с голоду не умереть!
Да пошёл ты, а ты знаешь о том что у нас зарплаты и пенсии не растут....пошёл вон козёл....ты что мразь парк свой и свою зарплату хочешь обновить за счёт нищебродов пенсов российских, ведь сдохнешь и над твоей могилой не будет руль как знак погибшего шофёра, на твою могилу будут ссать все кому не лень....
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Типо перевозчик
3 0
Да пошёл ты, а ты знаешь о том что у нас зарплаты и пенсии не растут....пошёл вон козёл....ты что мразь парк свой и свою зарплату хочешь обновить за счёт нищебродов пенсов российских, ведь сдохнешь и над твоей могилой не будет руль как знак погибшего шофёра, на твою могилу будут ссать все кому не лень....
Т.е.вы не обращаете внимание на финансовые проблемы перевозчиков но хотите чтобы они обращали на ваши? Перевозчик не виноват что у вас не пересчитывают пенсии и зарплаты, но у вас есть выбор: сменить работу или поехать на муниципальном транспорте. А перевозчикам приходится или выполнять требование нового закона или уходить с этого рынка. Но он не может уйти, т.к. Для Вас дорогие пассажиры многие автобусы взяты в лизинг и за них надо платить, да и куда по вашему он должен идти когда на этом рынке 5,10,15 и т.д. лет и у него вся база и все сделано именно под пассажирские перевозки. А уйдя он, на его место придет другой кто всеравно сделает тот же проезд что и прошлый т.к. Это и так минимум. Так что давайте относиться к друг другу с пониманием. Вы же почему то с пониманием я смотрю отнеслись к поднятию жкх и продуктов...
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1
0 0
Т.е.вы не обращаете внимание на финансовые проблемы перевозчиков но хотите чтобы они обращали на ваши? Перевозчик не виноват что у вас не пересчитывают пенсии и зарплаты, но у вас есть выбор: сменить работу или поехать на муниципальном транспорте. А перевозчикам приходится или выполнять требование нового закона или уходить с этого рынка. Но он не может уйти, т.к. Для Вас дорогие пассажиры многие автобусы взяты в лизинг и за них надо платить, да и куда по вашему он должен идти когда на этом рынке 5,10,15 и т.д. лет и у него вся база и все сделано именно под пассажирские перевозки. А уйдя он, на его место придет другой кто всеравно сделает тот же проезд что и прошлый т.к. Это и так минимум. Так что давайте относиться к друг другу с пониманием. Вы же почему то с пониманием я смотрю отнеслись к поднятию жкх и продуктов...
Ну так что же Вы заныли когда Питер хотел зайти??? Вас Удодов поддержали наши депутаты -аборигены. Мне НАСРАТЬ ты или питер повезет меня., у кого лучше автобус и цена. с тем и поеду.
Итог, Какого *** ВЫ Выли когда Питер хотел зайти? Мудаки! Пошли на...... в лес.. грибы собирайте.
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Седой 12082
0 0
Т.е.вы не обращаете внимание на финансовые проблемы перевозчиков но хотите чтобы они обращали на ваши? Перевозчик не виноват что у вас не пересчитывают пенсии и зарплаты, но у вас есть выбор: сменить работу или поехать на муниципальном транспорте. А перевозчикам приходится или выполнять требование нового закона или уходить с этого рынка. Но он не может уйти, т.к. Для Вас дорогие пассажиры многие автобусы взяты в лизинг и за них надо платить, да и куда по вашему он должен идти когда на этом рынке 5,10,15 и т.д. лет и у него вся база и все сделано именно под пассажирские перевозки. А уйдя он, на его место придет другой кто всеравно сделает тот же проезд что и прошлый т.к. Это и так минимум. Так что давайте относиться к друг другу с пониманием. Вы же почему то с пониманием я смотрю отнеслись к поднятию жкх и продуктов...
Пассажиры не заключали с перевозчиком договора на решение его финансовых проблем в отличии от перевозчика-владельца перекошенного чадящего ПАЗика,имеющего некоторые обязанности при оказании услуг по перевозке пассажиров .Ключевое слово-перевозке,а не стояния по всем остановкам в ожидании,когда его тарантас забьется под завязку.
Наверное,от непосильного лизинга автохлама стоял вселенский вой по поводу желания питерцев войти на рынок перевозок и купивших новые автобусы?
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