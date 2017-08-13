В некоторых маршрутках Новокузнецка появились объявления о повышении стоимости проезда с 15 августа.

В автобусе № 70 плата вырастет до 22 рублей, пишет Novokuznetsk.su. Также читатели сайта заметили, что в маршрутке № 51 проезд подорожает до 20 рублей.

Такое решение приняли лишь некоторые предприниматели, рассказал журналистам перевозчик Денис Щедрин. Сам он сейчас обдумывает этот вопрос. Так что пока цена билета на маршрутках № 47 и 47а, 88 прежняя.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, перевозчики заявили, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно.