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Специалисты предупредили об опасности спиннеров

Сегодня 12:00
1101
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Спиннеры всё дальше завоёвывают молодёжь и взрослых, а эксперты тем временем напоминают о возможной опасности игрушки.

Предупреждение о вреде вертушки распространила Американская комиссия по безопасности продукции потребителей. Её специалисты заявили, что спиннер может быть опасен и для взрослых, и для маленьких детей. Как металлические, так и пластиковые игрушки могут ломаться и крошиться, поэтому их лучше не крутить вблизи лица и не давать малышам.

Работающие на батарейках спиннеры могут загореться, предупреждают эксперты. Поэтому лучше использовать зарядное устройство.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил, что проверит спиннеры на безопасность. Но уже известно, что игрушку лучше покупать у проверенных продавцов: в подделках могут быть тяжёлые металлы.

О том, что такое спиннеры и откуда они взялись — читайте в материале ВашГород.ру.

Комментарии 8
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z
11 0
Спинеры не завоевывают молодежь и взрослых, те кто повелся на эту хрень служат посмешищем. Но жуналисты в упор этого не замечают публикуя всяку бяку.
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Читатель
26 1
Под эту статью любая вещь подходит.
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КоляYeti 14222
5 0
Спинеры не завоевывают молодежь и взрослых, те кто повелся на эту хрень служат посмешищем. Но жуналисты в упор этого не замечают публикуя всяку бяку.
Точно, это очередной онанизьм от "толерантных", занялись бы делом - бобла заработать, чеб не канючить у родаков, или на турнике поболтались...
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!
14 0
Так-то и чайной ложкой себя можно изнахратить
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всецело с вами, Марго
3 4
О, это тлетворное влияние Запада, эти дурацкие игрушки! А эта фраза - собака друг человека?!
Уже на святое замахнулись - на детей наших.
Куда смотрит Дума? Нужен законодательный акт!

Сегодня тупо крутишь спиннер ты,
А завтра сдашь все Родины секреты.
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Во- во!
0 0
Так-то и чайной ложкой себя можно изнахратить
А на выходе туалетная бумага обеспечит острую кишечную непроходимось
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алекс
2 0
Власти бы лучше предупреждали об опасности русского бунта в связи с ростом цен на ЖКХ, а не пугали общественность китайской безобидной игрушкой.
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zimagor
0 0
Медведев и Неверов на заседании правитильства поранили себе пах и промежности крутя спиннеры!
Вот теперь и кошмарят всю страну!
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