Спиннеры всё дальше завоёвывают молодёжь и взрослых, а эксперты тем временем напоминают о возможной опасности игрушки.

Предупреждение о вреде вертушки распространила Американская комиссия по безопасности продукции потребителей. Её специалисты заявили, что спиннер может быть опасен и для взрослых, и для маленьких детей. Как металлические, так и пластиковые игрушки могут ломаться и крошиться, поэтому их лучше не крутить вблизи лица и не давать малышам.

Работающие на батарейках спиннеры могут загореться, предупреждают эксперты. Поэтому лучше использовать зарядное устройство.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил, что проверит спиннеры на безопасность. Но уже известно, что игрушку лучше покупать у проверенных продавцов: в подделках могут быть тяжёлые металлы.

О том, что такое спиннеры и откуда они взялись — читайте в материале ВашГород.ру.