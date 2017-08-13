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Новокузнечанин выиграл более 1 миллиона рублей в матче по Dota 2

Сегодня 13:30
547
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Геймер из Новокузнецка Роман «RAMZES666» Кушнарёв победил в матче всех звёзд на The International 2017.

В шоу-матче наш земляк участвовал в составе Team Radiant с другими игроками популярных команд. Сражались против Team Dire, в которой, кстати, был товарищ Романа из Virtus.pro Алексей Березин.

На фото Роман Кушнарёв посередине.

В итоге команда Кушнарёва победила, сообщили в официальном аккаунте команды Virus.pro во «ВКонтакте». Ребята разделят между собой приз в $ 100 000. По текущему курсу, на каждого из пяти игроков придётся более 1 млн рублей, сообщает Novokuznetsk.su.

Между тем команда Virtus.pro выбыла из борьбы в The International 2017, проиграв Team Liquid. Ребята расположились на 5−6 месте и возвращаются домой с выигрышем $ 1 089 371.

Роману 18 лет. Его киберспортивная карьера началась с 14 лет. С тех пор новокузнечанин поучаствовал в мировых турнирах в Минске, Шанхае и Маниле, стал популярным игроком и сменил несколько команд.

Комментарии 7
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хмырь
3 2
Вот нах учиться,работать....?ипашь в компутер,и будет тебе счастье.
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Прынц на сером "козле"
1 0
Ну и кому верить? На другом новостном ресурсе указано,что команда выиграла лям баксов.. Лям баксов !!! Это вам не лям рублями... Это совсем другая сумма... P.s. Не завидую. Просто хотелось бы ясности
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Ответка
0 0
Вот нах учиться,работать....?ипашь в компутер,и будет тебе счастье.
Не завидуй парню, денежный приз- это награда за его учебу и работу МОЗГАМИ, у кого их нет, тот работает горбом. Но даже для того, чтобы забить простой гвоздь, нужна не пустая голова на плечах.
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Анонимный пользователь
1 0
Ну и кому верить? На другом новостном ресурсе указано,что команда выиграла лям баксов.. Лям баксов !!! Это вам не лям рублями... Это совсем другая сумма... P.s. Не завидую. Просто хотелось бы ясности
Он больше ляма рублей выиграл в шоу матче, а лям долларов выиграла за турнир вся команда. Они его попилят, так что Ромке намного меньше достанется.
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Евгеша
0 0
Ну и кому верить? На другом новостном ресурсе указано,что команда выиграла лям баксов.. Лям баксов !!! Это вам не лям рублями... Это совсем другая сумма... P.s. Не завидую. Просто хотелось бы ясности
Команда может и выиграла, а он лично - вряд ли
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горбатый
0 0
Не завидуй парню, денежный приз- это награда за его учебу и работу МОЗГАМИ, у кого их нет, тот работает горбом. Но даже для того, чтобы забить простой гвоздь, нужна не пустая голова на плечах.
А у тебя типа что-то в башке есть???не льсти себе.
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