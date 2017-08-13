Геймер из Новокузнецка Роман «RAMZES666» Кушнарёв победил в матче всех звёзд на The International 2017.

В шоу-матче наш земляк участвовал в составе Team Radiant с другими игроками популярных команд. Сражались против Team Dire, в которой, кстати, был товарищ Романа из Virtus.pro Алексей Березин.

На фото Роман Кушнарёв посередине.

В итоге команда Кушнарёва победила, сообщили в официальном аккаунте команды Virus.pro во «ВКонтакте». Ребята разделят между собой приз в $ 100 000. По текущему курсу, на каждого из пяти игроков придётся более 1 млн рублей, сообщает Novokuznetsk.su.

Между тем команда Virtus.pro выбыла из борьбы в The International 2017, проиграв Team Liquid. Ребята расположились на 5−6 месте и возвращаются домой с выигрышем $ 1 089 371.

Роману 18 лет. Его киберспортивная карьера началась с 14 лет. С тех пор новокузнечанин поучаствовал в мировых турнирах в Минске, Шанхае и Маниле, стал популярным игроком и сменил несколько команд.