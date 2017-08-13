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Кемеровский магазин торговал опасной сметаной

Сегодня 15:11
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Кемерове за продажу опасной сметаны оштрафовали владелицу магазина.

На момент проверки в «Продовольственном магазине» на Мозжухинскойй, 43 нашли просроченную сметану марки «Простоквашино». Срок годности истёк на несколько дней. Такую продукцию считают особо опасной, говорится в деле на сайте Арбитражного суда Кузбасса.

Сметану уничтожили, а владелицу магазина оштрафовали на 30 000 рублей. У предпринимательницы есть 60 дней, чтобы внести деньги.

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