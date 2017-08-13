Кемеровский магазин торговал опасной сметаной
Сегодня 15:11
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В Кемерове за продажу опасной сметаны оштрафовали владелицу магазина.
На момент проверки в «Продовольственном магазине» на Мозжухинскойй, 43 нашли просроченную сметану марки «Простоквашино». Срок годности истёк на несколько дней. Такую продукцию считают особо опасной, говорится в деле на сайте Арбитражного суда Кузбасса.
Сметану уничтожили, а владелицу магазина оштрафовали на 30 000 рублей. У предпринимательницы есть 60 дней, чтобы внести деньги.
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