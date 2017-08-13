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В Новокузнецке снова подорожал бензин

Сегодня 15:25
301
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Новокузнечане сообщают об очередном подорожании бензина.

Литр АИ-92 теперь стоит 35.80 рубля, рассказали читатели Novokuznetsk.su. Напомним, ещё в июне топливо можно было купить за 35.65 рубля за литр.

Бензин в Новокузнецке начал резко дорожать в мае. Некоторые читатели ВашГород.ру связали резкий рост цен с отпуском Амана Тулеева, ведь губернатор всегда сдерживал подорожание топлива.

Всего с мая АИ-92 в Новокузнецке подорожал с 34,35 рубля на 35,80 рубля. Между тем летом в Кемерове топливо даже подешевело.

Комментарии 5
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nick
0 0
когда говорили,Что так будет- большинство говорили ПОТЕРПИМ
ну так,Вот терпите... теперь
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когда говорили,Что так будет- большинство говорили ПОТЕРПИМ
ну так,Вот терпите... теперь
Ну и где попрыгунчики, которые возмущаются подорожанием проезда в маршрутках? Где ваши вопли?
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Чайка
0 0
Вообще здорово конечно они придумали, кто нить заметил, что в последнее время каждые выходные по госТВ крутят старые фильмы времен 50-70 годов. То есть для верхушки Куршавели, Ландоны и т. д. а для народа светлая грусть о тех временах.
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1
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Хватит уже луноликого приплетать. Ему по совести в прокуратуре, перед следователем надо сидеть. А потом в церкви, грехи замаливать. Такое допустить..... в Кузбассе...
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1
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Ну и где попрыгунчики, которые возмущаются подорожанием проезда в маршрутках? Где ваши вопли?
Пустите всех желающих работать на линию! Вот и будет тебе ответ. Цена по 15 рублей нормой будет.
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