Новокузнечане сообщают об очередном подорожании бензина.

Литр АИ-92 теперь стоит 35.80 рубля, рассказали читатели Novokuznetsk.su. Напомним, ещё в июне топливо можно было купить за 35.65 рубля за литр.

Бензин в Новокузнецке начал резко дорожать в мае. Некоторые читатели ВашГород.ру связали резкий рост цен с отпуском Амана Тулеева, ведь губернатор всегда сдерживал подорожание топлива.

Всего с мая АИ-92 в Новокузнецке подорожал с 34,35 рубля на 35,80 рубля. Между тем летом в Кемерове топливо даже подешевело.