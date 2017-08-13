В Новокузнецке снова подорожал бензин
Сегодня 15:25
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Новокузнечане сообщают об очередном подорожании бензина.
Литр АИ-92 теперь стоит 35.80 рубля, рассказали читатели Novokuznetsk.su. Напомним, ещё в июне топливо можно было купить за 35.65 рубля за литр.
Бензин в Новокузнецке начал резко дорожать в мае. Некоторые читатели ВашГород.ру связали резкий рост цен с отпуском Амана Тулеева, ведь губернатор всегда сдерживал подорожание топлива.
Всего с мая АИ-92 в Новокузнецке подорожал с 34,35 рубля на 35,80 рубля. Между тем летом в Кемерове топливо даже подешевело.
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ну так,Вот терпите... теперь
ну так,Вот терпите... теперь