СМИ сообщили предполагаемую дату, когда в России начнут летать беспилотные пассажирские самолёты.

По прогнозам, первые лайнеры, управляемые компьютером, полетят уже в 2025 году. Это позволит авиакомпаниям сэкономить расходы на зарплату пилотам, и билеты подешевеют на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Однако пассажиры пока не готовы доверить свою жизнь компьютеру. Хотя уже сейчас в лайнерах большую часть полёта контролирует не пилот, а техника, клиенты сомневаются в надёжности устройства. Однако исследователи заявляют, что пользоваться услугами беспилотника безопаснее: он исключает возможность ЧП из-за человеческого фактора.

Некоторые эксперты говорят, что, скорее всего, сначала от пилотов избавятся только грузовые суда. В пассажирских лишь уменьшат число членов экипажа. Например, один из пилотов останется на борту, другой поможет в управлении лайнером с земли.