СМИ сообщили предполагаемую дату, когда в России начнут летать беспилотные пассажирские самолёты.
По прогнозам, первые лайнеры, управляемые компьютером, полетят уже в 2025 году. Это позволит авиакомпаниям сэкономить расходы на зарплату пилотам, и билеты подешевеют на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Однако пассажиры пока не готовы доверить свою жизнь компьютеру. Хотя уже сейчас в лайнерах большую часть полёта контролирует не пилот, а техника, клиенты сомневаются в надёжности устройства. Однако исследователи заявляют, что пользоваться услугами беспилотника безопаснее: он исключает возможность ЧП из-за человеческого фактора.
Некоторые эксперты говорят, что, скорее всего, сначала от пилотов избавятся только грузовые суда. В пассажирских лишь уменьшат число членов экипажа. Например, один из пилотов останется на борту, другой поможет в управлении лайнером с земли.
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Российские авиакомпании скоро останутся без пилотов,т.к. те разбегаются в зарубежные(китайские в том числе) авиакомпании,где гораздо меньшая загрузка по летным часам при более высокой оплате труда?
А компьютеры...Да,это хорошо.До определенного предела.
За рубежом пилот превратился в оператора бортовой ЭВМ,не способного в критической ситуации взять управление воздушным судном на себя.
Давайте грохнем и нашу летную школу в угоде "мировым тенденциям".