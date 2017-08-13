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В России избавятся от пилотов в пассажирских самолётах

Сегодня 16:30
119
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

СМИ сообщили предполагаемую дату, когда в России начнут летать беспилотные пассажирские самолёты.

По прогнозам, первые лайнеры, управляемые компьютером, полетят уже в 2025 году. Это позволит авиакомпаниям сэкономить расходы на зарплату пилотам, и билеты подешевеют на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Однако пассажиры пока не готовы доверить свою жизнь компьютеру. Хотя уже сейчас в лайнерах большую часть полёта контролирует не пилот, а техника, клиенты сомневаются в надёжности устройства. Однако исследователи заявляют, что пользоваться услугами беспилотника безопаснее: он исключает возможность ЧП из-за человеческого фактора.

Некоторые эксперты говорят, что, скорее всего, сначала от пилотов избавятся только грузовые суда. В пассажирских лишь уменьшат число членов экипажа. Например, один из пилотов останется на борту, другой поможет в управлении лайнером с земли.

Комментарии 1
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Седой 12082
1 0
А как вам та же новость,но в другом свете?
Российские авиакомпании скоро останутся без пилотов,т.к. те разбегаются в зарубежные(китайские в том числе) авиакомпании,где гораздо меньшая загрузка по летным часам при более высокой оплате труда?
А компьютеры...Да,это хорошо.До определенного предела.
За рубежом пилот превратился в оператора бортовой ЭВМ,не способного в критической ситуации взять управление воздушным судном на себя.
Давайте грохнем и нашу летную школу в угоде "мировым тенденциям".
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