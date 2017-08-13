Эксперты антивируса Avast рассказали о самых тяжёлых приложениях для смартфонов на Android.

Они протестировали программы более чем на 3 млн устройствах. Критериями стали влияние на расход батареи, потребление памяти и трафика.

В лидеры по «прожорливости» снова выбились Facebook, Instagram и Amazon Kindle. Помимо этого, память в больших количествах расходуют PlayMusic, Samsung AllShare, ChatOn, Google Docs, TalkBack, Google Maps, CleanMaster и другие.

А вот приложения Snapchat и Spotify больше не занимают высоких мест в рейтинге, пишет портал Anti-malware. Разработчики хорошо потрудились над программами, и те стали менее тяжёлыми.