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Названы самые «прожорливые» приложения на Android

13 августа 17:30
946
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Эксперты антивируса Avast рассказали о самых тяжёлых приложениях для смартфонов на Android.

Они протестировали программы более чем на 3 млн устройствах. Критериями стали влияние на расход батареи, потребление памяти и трафика.

В лидеры по «прожорливости» снова выбились Facebook, Instagram и Amazon Kindle. Помимо этого, память в больших количествах расходуют PlayMusic, Samsung AllShare, ChatOn, Google Docs, TalkBack, Google Maps, CleanMaster и другие.

А вот приложения Snapchat и Spotify больше не занимают высоких мест в рейтинге, пишет портал Anti-malware. Разработчики хорошо потрудились над программами, и те стали менее тяжёлыми.

Комментарии 1
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КоляYeti 14253
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Гугл зипал! Сволочи, без рут не удалить, а рутом пользуются более менее знающие.
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