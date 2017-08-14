В Новокузнецке состоится бесплатное шоу «Цирк чудес».

Зрителей ждут выступления артистов цирка, искромётный юмор, а также подарки и фаер-шоу.

Гостей приглашают 16 августа на площадку у «Планетария». Представление начнётся в 18.30, сообщается в группе учреждения.