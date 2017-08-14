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Новокузнецкий цирк приглашает на бесплатное шоу

Сегодня 07:00
479
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке состоится бесплатное шоу «Цирк чудес».

Зрителей ждут выступления артистов цирка, искромётный юмор, а также подарки и фаер-шоу.

Гостей приглашают 16 августа на площадку у «Планетария». Представление начнётся в 18.30, сообщается в группе учреждения.

Комментарии 1
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Ага...вход на шоу «Цирк чудес».-бесплатный,но выход-ПЛАТНЫЙ..Иллюзионисты цирка хорошо отработали такую СХЕМУ...))))))))))))))
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