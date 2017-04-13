ВашГород.ру в это утро понедельника обрадует читателей очередной подборкой приятных и интересных интернет-новостей.

Начнём с эстетики. Мы наткнулись на дизайнера из Армении, который создаёт для своих нарисованных моделей оригинальные наряды. В ход идут битое стекло, шоколад, карандаши… На это стоит взглянуть!

Публикация от EdgaR_ArtiS (@edgar_artis) Июн 3 2017 в 6:46 PDT

Публикация от EdgaR_ArtiS (@edgar_artis) Май 28 2017 в 6:46 PDT

Совсем скоро 1 сентября, и российские дети отправятся в школы. А вот кое-где в Америке уроки начинаются уже в августе. Многодетная мама из Алабамы по имени Джена в честь этого события сделала очень эпичную фотографию, которую наверняка поймут многие родители.

Ютьюб-канал Milan TV решил поближе познакомить Италию и Россию. Герои его видео, группа итальянцев, регулярно обсуждают российские клипы, пробуют наши блюда и учатся говорить по-русски. И вот что из этого получается.

А этот инстаграмер из Парижа прославился тем, что просто фотографирует свои ноги на полу в разных местах города. Надо признать, получается у него неплохо.

Публикация от Parisian floors (@parisianfloors) Июл 2 2017 в 12:24 PDT

Публикация от Parisian floors (@parisianfloors) Апр 13 2017 в 9:30 PDT

Пользователи сайтов Reddit и «Пикабу» недавно посмеялись над брачным танцем редких птиц — капюшонных поганок. Некоторым движения пернатых показались похожими на лезгинку, некоторым — на танец родителей или школьников на дискотеке. Впрочем, лучше один раз увидеть.

Бодрого вам дня!