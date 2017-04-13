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В Новосибирск вернётся тёплая и сухая погода

И кофе не надо: пять новостей, которые взбодрят вас утром

Сегодня 06:50
457
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

ВашГород.ру в это утро понедельника обрадует читателей очередной подборкой приятных и интересных интернет-новостей.

Начнём с эстетики. Мы наткнулись на дизайнера из Армении, который создаёт для своих нарисованных моделей оригинальные наряды. В ход идут битое стекло, шоколад, карандаши… На это стоит взглянуть!

Совсем скоро 1 сентября, и российские дети отправятся в школы. А вот кое-где в Америке уроки начинаются уже в августе. Многодетная мама из Алабамы по имени Джена в честь этого события сделала очень эпичную фотографию, которую наверняка поймут многие родители.

Ютьюб-канал Milan TV решил поближе познакомить Италию и Россию. Герои его видео, группа итальянцев, регулярно обсуждают российские клипы, пробуют наши блюда и учатся говорить по-русски. И вот что из этого получается.

А этот инстаграмер из Парижа прославился тем, что просто фотографирует свои ноги на полу в разных местах города. Надо признать, получается у него неплохо.

Пользователи сайтов Reddit и «Пикабу» недавно посмеялись над брачным танцем редких птиц — капюшонных поганок. Некоторым движения пернатых показались похожими на лезгинку, некоторым — на танец родителей или школьников на дискотеке. Впрочем, лучше один раз увидеть.

Бодрого вам дня!

Комментарии 2
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Андрей
2 0
Что то нифига не взбодрился,спать хочу,комар нехорошее существо пол ночи летал
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Ева
1 0
Отлично! Спасибо за подборку, особенно видео)
Хорошего настроения!
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