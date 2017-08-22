Накануне в новокузнецком Саду Металлургов прошёл первый показ в 4G-кинотеатре Tele2. Совершенно бесплатно в течение двух недель горожане теперь смогут смотреть любимые картины онлайн, а также убедиться в качестве 4G-интернета от Tele2. Оценить проект мы попросили новокузнецких абонентов Tele2, которые с творчеством и искусством «на ты» — певицу и ведущую праздников Анастасию Касьянову, диджея, звукорежиссёра Владимира Ковалёва и фотографа-волонтёра Юрия Лобачёва.

Анастасия Касьянова, певица, ведущая, абонент Tele2

Анастасию Касьянову в Новокузнецке знают и любят как яркую певицу и организатора праздников. В составе кавер-группы HollyWood она регулярно выступает на крупнейших площадках Новокузнецка. Анастасия не только успешная певица, но и счастливая жена — вместе с мужем они ведут свадьбы, дни рождения, выпускные и любые знаменательные мероприятия.

ВГ: Сегодня ты в числе самых известных творческих новокузнечан. Что тебе говорят люди, когда узнают на улице?

Анастасия: Я до сих пор немного стесняюсь и смущаюсь, когда неизвестный мне человек подходит и просит сфотографироваться с нами. Я не до конца верю пока в то, что кому-то моя персона может быть интересна, если мы не знакомы лично. Так или иначе все эти люди видели нас где-то на выступлениях, мы часто выступаем на городских праздниках. Но в силу того, что мероприятий очень много, и практически каждый день, мы просто физически не можем запомнить все лица.

ВГ: Вообще, насколько слава нужна для творчества музыканту? Может, и без неё реально обойтись?

Анастасия: «Слава» — это слишком громко сказано. Повторюсь, что в основном нас знают люди, для которых мы выступали уже где-то. Когда мы гуляем на улице, то каждые 15 минут встречаем знакомых. Близких и не очень. И, как правило, мы друг друга знаем. Но бывают и такие случаи, когда мы идём и слышим за спиной: «О! Это же Касьяновы!» Известность музыканта или любой другой творческой единицы несёт за собой востребованность.

Когда творческий человек востребован, то внутри него рождается уверенность в то, что он делает. Я не верю людям, которые говорят, что творят для себя. Если они несут своё творчество в массы (будь то 10 человек или тысячи), то это уже не для себя. Они делятся своим видением с окружающими, самовыражаясь с помощью доступных инструментов (живопись, музыка, литература, кино, танец и т. д. ). Чем больше людей разделяют твоё видение, тем больше популярность. А у публичных людей плюс ко всему растёт и ответственность за своё поведение. Мы вот, допустим, уже начинаем фильтровать своё поведение и образ жизни.

ВГ: Есть мнение, что творческие люди не любят распорядок дня и всё делают по наитию. Это про тебя?

Анастасия: Раньше, года 2−3 назад мы так и жили, по наитию. Потом начали понимать, что большинство своего времени мы распределяем как-то неправильно. И что лучше мы бы это время потратили на что-то более полезное. Мы и сейчас не владеем временем идеально. Но стараемся всё-таки больше планировать. Конечно, раньше казалось, что если живёшь по графику, то это ограничивает твою свободу действий, что это скучно и неинтересно. Надо, мол, жить здесь и сейчас. Но всё-таки время — это наш самый дорогой ресурс, запасы которого не восстанавливаются никакими средствами. Стоит всерьёз задуматься, на что мы этот ресурс тратим.

ВГ: Без какого одного или двух предметов в повседневной жизни ты бы точно не смогла справиться?

Анастасия: Без своего смартфона в первую очередь. Я могу прожить день без еды, но только не без гаджета. В нём весь мой график, мои планы, моё расписание встреч. Самое часто используемое приложение — это календарь. Я могу не заходить в соцсети и отключить на день интернет, но календарь всегда должен быть под рукой.

ВГ: Можешь назвать себя киноманом?

Анастасия: Могу! Вот на что нам времени не жалко, так это на просмотры хорошего кино. Именно кино, а не сериалы. Немногочисленные сериалы, которые мы с удовольствием смотрели — это «Шерлок», «Чёрное зеркало» и «Как я встретил вашу маму». А вот фильмы смотрим по 4−5 раз в неделю. В летний период намного реже из-за нехватки времени даже на сон.

ВГ: А часто ли смотрите фильмы по мобильному интернету?

Анастасия: Одно время долго ждали, пока в нашем новом доме проведут кабельный интернет, и где-то полгода смотрели фильмы только через мобильный интернет. К скорости никаких претензий не было, а сейчас, когда Tele2 запустила скоростной 4G, тем более. Но в смартфоне фильмы и сериалы сейчас смотрим в основном в дороге.

ВГ: На какой бы фильм сходили в 4G-кинотеатр от Tele2?

Анастасия: Давно хочу пересмотреть «Эффект бабочки». Очень любим фильмы с необычной развязкой. Когда титры пошли, а ты ещё минут 10 молчишь и в себя приходишь от такой неожиданности. А из тех, что уже в расписании сеансов, пересмотрела бы «Маленький принц», «Реальные упыри», «Вне себя».

ВГ: Напоследок посоветуй нашим читателям мобильное приложение, которое очень помогает вам в жизни.

Анастасия: На моём смартфоне в основном установлены фото- и видеоредакторы. Я с их помощью могу монтировать ролики с наших концертов и мероприятий в режиме онлайн. Хорошие программы для монтажа видео на телефоне — KineMaster и Quik, для фото — May. Самые часто используемые приложения — календарь, Instagram, «ВКонтакте», WhatsApp, Pacer (измеряет количество шагов), Shazam, блокнот для заметок и почта.

Владимир Ковалёв, диджей, звукорежиссёр, организатор праздников, абонент Tele2

Когда-то он крутил диски на школьных и студенческих дискотеках, а сейчас выступает на топовых мероприятиях. Владимир Ковалёв — популярный в городе диджей и звукорежиссёр. В команде с Александром Махлиным он организует праздники для кузбассовцев и жителей других регионов.

ВГ: Владимир, что больше делает хорошего диджея, техника или его талант?

Владимир: Я бы слукавил, если бы сказал, что для того, чтобы стать хорошим диджеем, нужен только талант. Безусловно, музыкальное чутьё и умение предугадывать аудиторию очень помогают в работе. Но и аппаратура, с которой ты работаешь, во многом определяет успех мероприятия. Ведь некачественное звучание может быть и из-за плохой техники, и по вине звукорежиссёра, который неправильно выстроил звук.

ВГ: А как тебе удаётся всё успевать?

Владимир: Я люблю свою работу — это главный секрет. Хотя со временем научился более рационально использовать время. Можно решать рабочие вопросы, находясь на отдыхе. Например, я могу обсудить с клиентом его пожелания, отправить важную информацию и файлы, составить смету, только используя телефон и мобильный интернет.

ВГ: Есть какие-то приложения для смартфона, которые ты бы посоветовал нашим читателям?

Владимир: Конечно. Ежедневно пользуюсь приложениями для соцсетей. Например, «ВКонтакте». По работе постоянно использую приложение Shazam. Очень удобно использовать на телефоне хранилище файлов. Например, фото или видео с мероприятия не всегда есть возможность скачать на телефон. А так к ним в любое время есть доступ.

ВГ: Всё-таки к теме активного образа жизни. Как считаешь, творческий человек отдыхает в процессе создания своего продукта, или ему нужно время от времени отстраняться?

Владимир: Творческий человек — это не профессия, это образ жизни. Уже говорил, что получаю удовольствие от своей работы. Для меня работа с музыкой — это, как принято говорить, оплачиваемое хобби. Хотя, честно признаться, в пик работы: Новый год, летний свадебный сезон, выпускные, иногда приходится не спать по несколько дней. Тогда начинаешь уставать. Но, чтобы снова зарядиться энергией, хватает буквально одного выходного.

ВГ: Ну, а разве не хочется иногда как следует расслабиться? Посмотреть хороший фильм под чашечку чая или кофе…

Владимир: Хочется, конечно. Я киноман. Постоянно смотрю фильмы и сериалы. Чаще, конечно, скачиваю фильмы с различных ресурсов и смотрю на компьютере. Реже использую мобильный интернет: включаю фильмы онлайн на телефоне, вывожу с помощью Apple TV на экран телевизора.

ВГ: А какой бы фильм посмотрел в 4G-кинотеатре от Tele2?

Владимир: Мы часто смотрим дома мультики с дочерью. Думаю, посетить кинотеатр под открытым небом ей бы тоже было интересно. Поэтому всей семьей бы с удовольствием посмотрели какой-нибудь добрый мультик. Например, «Маленький принц».

Юрий Лобачёв — фотограф, волонтёр, предприниматель, абонент Tele2

Юрия Лобачёва в городе знают по волонтёрским проектам. По образованию он строитель, а по призванию и профессии — фотограф. Совсем недавно его проект «Первый кадр», по которому он бесплатно учит пенсионеров, школьников и студентов фотографии, высоко оценили в Москве. Среди суматохи с личной карьерой и проектом находится время и на простые волонтёрские обязанности: наколоть дров пенсионеру, принести воды.

ВГ: Юрий, вот как у тебя хватает времени и на добрые дела, и на семью?

Юрий: (смеётся) С трудом. Жаль, конечно, что в сутках не 25 и не 26 часов. Но стараюсь успеть везде. Было бы желание, а время найдётся. Моя жена меня очень поддерживает. Если я куда-то еду, то по возможности, стараюсь брать с собой жену и дочку. Чтобы всё-таки и пользу приносить, и с семьей проводить время. Но даже если мне приходится уезжать одному, я знаю, что мои родные меня понимают. Мы все должны что-то хорошее делать, должны кому-то помогать. Иначе получится, что зря живём.

ВГ: Какой из твоих проектов наиболее близок тебе?

Юрий: Это, наверное, «Первый кадр». Суть его в том, что я обучаю фотоискусству детей из детских домов, детей с ограниченными возможностями. То есть те категории людей, которые хотели бы заниматься творчеством, но у них нет возможности материальной или физической. Я даю им эту возможность. Участие в проекте помогает им определиться с хобби или даже выбрать профессию. Многие из моих учеников побеждали на серьёзных конкурсах. Я ими очень горжусь и радуюсь их успехам.

ВГ: Какие приложения на смартфоне помогают тебе в повседневной жизни?

Юрий: Таких больше десяти. Но я бы посоветовал 2gis. По своему роду деятельности приходится много где бывать, и тут он лучший помощник. Ещё, конечно, приложение «ВКонтакте» и мессенджеры. Думаю, это самый популярный сегодня софт, но он же и самый полезный.

ВГ: В будни хотя бы иногда выделяешь время на что-то для себя, просмотр фильма, например?

Юрий: Конечно, время от времени всем нужна небольшая перезагрузка. Фильмы иногда даже в дороге смотрю по смартфону или, если сижу где-то в длинной очереди. Я бы даже назвал себя киноманом. Вот только в кинотеатр редко получается смотреть новинки, да и скачать фильм в спокойной обстановке для меня роскошь. Приходится и тут использовать смартфон. А вообще, я в принципе без доступа в сеть на своем смартфоне жить не могу.

ВГ: А вот, как считаешь, людям полезнее смотреть фильмы с хэппи-эндом или драматичной концовкой?

Юрий: Сложный вопрос. Думаю, тут всё зависит от ситуации, от человека, от его настроения. Иногда полезно посмотреть вот самую что ни на есть банальную и глупую комедию, посмеяться от души. А бывают дни, когда хочется чего-то глубокого, сопереживать героям, прочувствовать картину до глубины души. И здесь нужна драма. Вообще драматичные фильмы полезны, они заставляют человека задумываться о жизни, о своих чувствах, поступках. Но лично я всё-так предпочитаю хэппи-энд.

ВГ: Значит, в 4G-кинотеатре от Tele2 посмотрел бы комедию?

Юрий: Не обязательно, я бы пересмотрел какой-нибудь добрый фильм из тех, что уже видел. «2+1», например. Он немного похож на фильм «1+1», помните, где к богатому человеку на инвалидной коляске нанялся бедный парень? Там тот же актёр, Омар Си. Фильм, хоть и комедийный, но с элементами драмы. Есть где посмеяться, есть где задуматься. Ещё очень люблю «Побег». Это наш фильм, боевик.

Напомним, посмотреть фильмы в онлайн-кинотеатре могут все желающие, не только абоненты Tele2. Подробнее о сеансах и других подробностях проекта читайте в материале ВашГород.ру. Также по случаю запуска онлайн-кинотеатра мы предлагаем читателям узнать c помощью нашего теста, какие у вас отношения с новыми технологиями.