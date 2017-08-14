Российские студенты составили необычную карту: они сравнили предложение на наркотическом рынке в разных регионах страны. Причина проста: показать реальную картину дел.
Исследование появилось на онлайн-платформе Tilda. Для своей работы студенты Высшей школы экономики проанализировали предложение продавцов на одной из площадок «тёмного интернета» — RAMP (Russian Anonymous Marketplace).
«Пока наркотики разлагают российское общество, а реформированные правоохранительные органы отказываются предоставлять массам доступ к детальной статистике за последние два года, мы отправились в глубины „тёмного интернета“, чтобы сравнить положение дел в официальных сводках с реальной картиной вещей», — объяснили авторы.
В работе студенты указывают количество наркодилеров в разных городах, уточняют цену одного грамма на самые популярные наркотики и составляют своеобразную «продуктовую корзину» из запрещённых веществ. Всё это сопровождается информационной справкой, жуткими видео и цитатами о последствиях употребления.
Наркотической столицей России стала и столица официальная: в Москве 123 дилера и 1365 предложений. В Новосибирске цифры несоизмеримо меньше: 12 дилеров и 81 предложение. В Кемерове на площадке RAMP устроились 5 наркоторговцев, в Новокузнецке — двое. Количество предложений соответственно: 28 и 10.
Также в карте указывается количество наркопреступлений в разных регионах на душу населения.
Недавно ВашГород.ру писал, что в России расширили список наркотиков, за которые грозит уголовный срок.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.