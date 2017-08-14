Российские студенты составили необычную карту: они сравнили предложение на наркотическом рынке в разных регионах страны. Причина проста: показать реальную картину дел.

Исследование появилось на онлайн-платформе Tilda. Для своей работы студенты Высшей школы экономики проанализировали предложение продавцов на одной из площадок «тёмного интернета» — RAMP (Russian Anonymous Marketplace).

«Пока наркотики разлагают российское общество, а реформированные правоохранительные органы отказываются предоставлять массам доступ к детальной статистике за последние два года, мы отправились в глубины „тёмного интернета“, чтобы сравнить положение дел в официальных сводках с реальной картиной вещей», — объяснили авторы.

В работе студенты указывают количество наркодилеров в разных городах, уточняют цену одного грамма на самые популярные наркотики и составляют своеобразную «продуктовую корзину» из запрещённых веществ. Всё это сопровождается информационной справкой, жуткими видео и цитатами о последствиях употребления.

Наркотической столицей России стала и столица официальная: в Москве 123 дилера и 1365 предложений. В Новосибирске цифры несоизмеримо меньше: 12 дилеров и 81 предложение. В Кемерове на площадке RAMP устроились 5 наркоторговцев, в Новокузнецке — двое. Количество предложений соответственно: 28 и 10.

Также в карте указывается количество наркопреступлений в разных регионах на душу населения.

Недавно ВашГород.ру писал, что в России расширили список наркотиков, за которые грозит уголовный срок.