Все выпускники новокузнецких детских садов совсем скоро станут первоклассниками. И пойдёт-поедет! Прописи, 1+1, «наши пальчики устали»… В первый раз в первый класс — это очень ответственно. Ведь как ребёнок стартует — так он и «долетит» до ЕГЭ. Может, как гагаринский «Восток-1». Или, не дай бог, конечно, как «Протон-М». Многие новокузнечане это понимают и поэтому хотят заниматься развитием своих будущих отличников прямо сейчас. А для этого можно найти немало возможностей!

Чем заняться с завтрашними первоклассниками, чтобы они были готовы к школе? Чтением? Счётом? Письмом? А может, английским? Всё это базовые предметы начальной школы — все они важны. Взять уроки русского языка, которые уже в первом классе идут каждый день. Чтобы вчерашний малыш легко справился с потоком информации о буквах и звуках и при этом чувствовал себя уверенно в новом коллективе да ещё и с незнакомой учительницей, которая «заставляет» сидеть на одном месте, есть игровой набор «Изучаем азбуку».

А после его «освоения» можно вместе с ребёнком приниматься за программу «Учимся читать» с уникальной методикой обучения чтению, куда включены специальные упражнения, больше 20 интересных игр и множество полезных заданий. В наборе находятся современный букварь с яркими картинками, магнитная доска, где можно писать маркером «пиши-стирай», а также большой набор магнитных букв для составления слов и предложений и, конечно, подробная инструкция для родителей, как увлекательно организовать занятия со своим малышом. В итоге он будет читать без малейших затруднений!

Есть подобные наборы и программы, готовящие детей к школе и в увлекательной игровой форме обучающие маленьких непосед счёту, письму, английскому. Это «Учимся считать», «Математика/сложение и вычитание», «Математика для занятий с детьми», «Учимся писать», «Английская азбука» и многие другие.

А есть специальные электровикторины — «Готовимся к школе», «Скоро в школу», «Смекалочка», «Развитие мышления», «Говорим по-английски», «История Древнего мира», «Окружающий мир», «Детям о животных», «Умный малыш», «Маленький профессор», «Родная речь», «Детям о растениях» и так далее. Ребёнок не только с удовольствием продемонстрирует взрослым свои знания, которых ведь столько уже «накоплено», но и с интересом узнает много нового, а заодно и к первому классу подготовится!

Кстати, все материалы, входящие в такие наборы, программы и игры, заботливо согласовываются с дошкольными и школьными учебными программами, так что малыш, и правда, будет готовиться в отличники. К тому же с помощью этих игровых обучающих пособий родители смогут организовать правильный и плавный переход от игр к учёбе и серьёзным занятиям, которые являются важнейшей частью не очень-то простой для любого первоклассника новой — школьной — жизни.

Подробности узнавайте в «Детонации»! Этот детский магазин нового поколения в Новокузнецке, конечно же, назван так в честь «нации детей». А ещё «детонация» — это мгновенный и разрушительный взрыв, вызванный взрывом «детонирующего» вещества. Главное — вовремя направить «взрывоопасную» энергию детей в мирное и полезное русло развития и учёбы. А помогут в этом инновационные обучающие игры и игрушки, в широчайшем ассортименте представленные в «Детонации».

Здесь оптовые цены и самый большой ассортимент игрушек — в том числе и «топовых». Есть и акционные товары — причём хорошего качества. И, скидки, конечно. Например, можно получить купон на скидку 5% прямо по SMS. А ещё есть зона тест-драйва, где ребёнок может поиграть перед покупкой, а родители решат, не ждёт ли эту покупку печальная судьба «пылиться» в углу детской. И есть возможность заказать любую игрушку детской мечты. «Детонация» постоянно устраивает праздники с весёлыми конкурсами, а подарки дарит вообще «за красивые глазки» — просто в этом магазине очень любят детей. Отличники в «Детонации» собираются в школу, а будущие отличники к ней готовятся.