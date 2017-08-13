Эксперты рассказали, каким соцсетям и мессенджерам отдают предпочтение пользователи.
Самой популярной соцсетью в мире остаётся фейсбук. Её посещают более двух миллиардов человек в месяц. При этом большинство пользователей — мужчины (56 процентов). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого агентством We Are Social и менеджером соцсетей HootSuite, пишет «Российская газета».
Второе место занял видеосервис ютьуб — 1,5 миллиарда пользователей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров инстаграм. Его ежемесячно посещают 700 миллионов человек.
Российскую «ВКонтакте» посещают около 81 миллиона человек в месяц. По словам авторов исследования, второй квартал оказался неудачным для «ВК» из-за того, что соцсеть заблокировали на Украине.
Среди мессенджеров первые два места разделили фейсбук мессенджер и ватсап. И тем, и другим ежемесячно пользуются 1,2 миллиарда человек. На третьем месте находится вичат. Это самый популярный мессенджер в Китае (938 миллионов).
Российским мессенджером телеграм пользуются около 100 миллионов человек каждый месяц.
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