Эксперты рассказали, каким соцсетям и мессенджерам отдают предпочтение пользователи.

Самой популярной соцсетью в мире остаётся фейсбук. Её посещают более двух миллиардов человек в месяц. При этом большинство пользователей — мужчины (56 процентов). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого агентством We Are Social и менеджером соцсетей HootSuite, пишет «Российская газета».

Второе место занял видеосервис ютьуб — 1,5 миллиарда пользователей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров инстаграм. Его ежемесячно посещают 700 миллионов человек.

Российскую «ВКонтакте» посещают около 81 миллиона человек в месяц. По словам авторов исследования, второй квартал оказался неудачным для «ВК» из-за того, что соцсеть заблокировали на Украине.

Среди мессенджеров первые два места разделили фейсбук мессенджер и ватсап. И тем, и другим ежемесячно пользуются 1,2 миллиарда человек. На третьем месте находится вичат. Это самый популярный мессенджер в Китае (938 миллионов).

Российским мессенджером телеграм пользуются около 100 миллионов человек каждый месяц.