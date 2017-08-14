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В Кемерове мужчины и женщины устроили жестокую массовую драку

Сегодня 09:35
850
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте "Инцидент Кемерово"

В Сети была опубликована видеозапись массовой драки, участниками которой стали сразу несколько десятков человек. Участие в конфликте принимали как мужчины, так и женщины.

Как сообщают очевидцы инцидент произошёл в Кировском районе Кемерова возле одного из кафе. На видео видно, что участники конфликта для побоища выбрали проезжую часть. В результате движение автомобилей на некоторое время «встало».

Информации о пострадавших не поступало.

Ссылка на видео

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