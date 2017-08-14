В Кемерове мужчины и женщины устроили жестокую массовую драку
Сегодня 09:35
850
В Сети была опубликована видеозапись массовой драки, участниками которой стали сразу несколько десятков человек. Участие в конфликте принимали как мужчины, так и женщины.
Как сообщают очевидцы инцидент произошёл в Кировском районе Кемерова возле одного из кафе. На видео видно, что участники конфликта для побоища выбрали проезжую часть. В результате движение автомобилей на некоторое время «встало».
Информации о пострадавших не поступало.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.