Госавтоинспекция наделила сотрудников ДПС новыми правами и обязанностями.
В регламент по надзору за дорожным движением внесены новые правила, сообщает «Коммерсант».
Проект документа опубликовали весной этого года, однако позже текст доработали и направили в Минэкономики.
Регламент по своей сути является должностной инструкцией для сотрудников ДПС. Для водителей же — это пособие о том, как должны взаимодействовать автолюбители и инспекторы.
Например, согласно новым правилам, останавливать авто для проверки документов можно на любом участке дороги. Ранее это допускалось только на станционных постах ДПС.
Водитель, в свою очередь, должен по первому требованию предоставить инспектору документы без обложки. Однако в этот пункт внесены дополнения: «без удерживающих устройств». Так называют железные цепочки, к которым прикрепляют права, чтобы сотрудник не мог отнять их.
Ну, а если водитель отказывается выполнить требование сотрудника ДПС, то ему будет грозить арест.
Сотрудник автоинспекции незамедлительно должен сообщить в МВД, если ему пытаются дать взятку.
«Инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания» — говорится в тексте документа.
При разговоре с водителем сотрудник обязан обращаться на «вы», быть вежливым, тактичным, полностью исключить из своей речи неоднозначные и двусмысленные фразы.
Для этого в регламенте пропишут методологию общения с водителем.
По новым правилам сотрудникам ДПС категорически запрещается курить в присутствии водителей.
В процедуру освидетельствования на состояние опьянения внесены поправки. Теперь, если по заключению врача водитель оказывается трезвым, то инспектор в обязательном порядке должен доставить его обратно к автомобилю.
«Сейчас довольно часто водители, указывая на нарушения положений приказа МВД № 185, сталкиваются с тем, что судьи отказываются принимать их во внимание, поскольку документ носит внутриведомственный характер. Действие нового регламента будет расширено определением и конкретизацией сторон правоотношений, и суды вынуждены будут принимать это во внимание», — рассказала эксперт по безопасности Катерина Соловьева.
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Думаю, стоит нам чаще обращаться к Рамзану Ахматовичу, - тот порядок наведет !
Надо, так он всех колокольцевых, и не только, в нужное русло направит !
Он, в отличие от нас, даже САМОГО Владимира Владимировича не боится, - надо же, а !!!?