Госавтоинспекция наделила сотрудников ДПС новыми правами и обязанностями.

В регламент по надзору за дорожным движением внесены новые правила, сообщает «Коммерсант».

Проект документа опубликовали весной этого года, однако позже текст доработали и направили в Минэкономики.

Регламент по своей сути является должностной инструкцией для сотрудников ДПС. Для водителей же — это пособие о том, как должны взаимодействовать автолюбители и инспекторы.

Например, согласно новым правилам, останавливать авто для проверки документов можно на любом участке дороги. Ранее это допускалось только на станционных постах ДПС.

Водитель, в свою очередь, должен по первому требованию предоставить инспектору документы без обложки. Однако в этот пункт внесены дополнения: «без удерживающих устройств». Так называют железные цепочки, к которым прикрепляют права, чтобы сотрудник не мог отнять их.

Ну, а если водитель отказывается выполнить требование сотрудника ДПС, то ему будет грозить арест.

Сотрудник автоинспекции незамедлительно должен сообщить в МВД, если ему пытаются дать взятку.

«Инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания» — говорится в тексте документа.

При разговоре с водителем сотрудник обязан обращаться на «вы», быть вежливым, тактичным, полностью исключить из своей речи неоднозначные и двусмысленные фразы.

Для этого в регламенте пропишут методологию общения с водителем.

По новым правилам сотрудникам ДПС категорически запрещается курить в присутствии водителей.

В процедуру освидетельствования на состояние опьянения внесены поправки. Теперь, если по заключению врача водитель оказывается трезвым, то инспектор в обязательном порядке должен доставить его обратно к автомобилю.