Резкое снижение ставок по ипотеке, объявленное Сбербанком 10 августа, стало самым масштабным за все годы существования ипотечных программ в крупнейшем российском банке. За ним ставки обещают снизить и другие крупные банки
В банке ВТБ сейчас также изучают возможность снижения ставок по ипотеке. Как отметили в пресс-службе, решение по ипотечным ставкам будет принято позднее.
Напомним, 10 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке до 7,4−10%, на вторичном рынке до 8,9−10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.
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