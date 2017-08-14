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Ещё один крупный банк снизит ставки по ипотеке

Сегодня 09:55
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ipoteka.msk.ru

Резкое снижение ставок по ипотеке, объявленное Сбербанком 10 августа, стало самым масштабным за все годы существования ипотечных программ в крупнейшем российском банке. За ним ставки обещают снизить и другие крупные банки

В банке ВТБ сейчас также изучают возможность снижения ставок по ипотеке. Как отметили в пресс-службе, решение по ипотечным ставкам будет принято позднее.

Напомним, 10 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке до 7,4−10%, на вторичном рынке до 8,9−10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.

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