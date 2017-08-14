В эту субботу у ТЦ «Юность» силачи с Юга Кузбасса посоревновались в чемпионате по кросслифтингу.

Напоминам, участвовать могли мужчины с 16 лет. Спортсмены показали себя в кантовании (переворот — прим.ред.) покрышки, рывках гантели, жиме лёжа и так далее. Публикуем фотоотчёт мероприятия.