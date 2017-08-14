В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» воссоздали сражение 17 века.

Военно-историческую реконструкцию «Кузнецкий рубеж» зрителям представили в воскресенье, 13 августа. Как уже писал ВашГород.ру, этот проект был посвящён одному из сражений, произошедшему в июле 1682 года близ Кузнецкого острога. В той битве столкнулись русское казачье войско, возглавляемое кузнецким воеводой Петром Дубровским, и отряд кыргызов, тувинцев и телеутов под руководством князя Матура-тайши.

Кроме того, участники военно-исторического клуба «Кованная рать — Служилые люди Сибири» из Омска провели мастер-классы по стрельбе из пушек и ручниц (аркебуз).