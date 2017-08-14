Вторая цифра кода — тоже не сложное упражнение. Ее тоже не трудно отыскать, особенно если вы нашли первую и вошли во вкус. Она спрятана в Инстаграме компании VITTO: instagram.com

«Сложность» только в том, что этот аккаунт не виден не подписанным пользователям нашего Инстаграма — но это не является препятствием для настоящего авантюриста.

Сама вторая цифра кода… На одной из картинок в нашем Инстаграме есть цифра, которая повторяется на ней 8 раз. Это она, вторая цифра. Нет ничего проще.

Для нахождения третьей цифры кода придется прогуляться по нашему городу. Загадка с географическим уклоном.

Вам необходимо найти место в нашем городе, которое имеет следующие координаты:

53°46'23.5"N (Северной широты) 87°08'01.1"E (Восточной долготы). Находясь на этом месте посмотреть на Северо-Запад, где вы сможете увидеть первый торгово-развлекательный центр суперрегионального формата в Южном Кузбассе.

Не покидая найденного по координатам места, Вы отчетливо увидите высокие трубы позади этого ТРЦ. Количество труб и будет третьей цифрой кода.

Вспоминаем географию и вперед на поиски!

Не теряйте времени — по вашим следам двигаются десятки серьезно настроенных сталкеров. А приз для победителя квеста Код да VITTO, крутой смартфон, уже дожидается хозяина в темной глубине сейфа…

Условия поиска четвертой цифры кода — тут же, через двое суток.

Ранее мы сообщали о том, как найти первую цифру кода.