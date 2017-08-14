Нематериальные активы заставят отказаться от заслуженного отдыха современное поколение.

К такому выводу пришла профессор Лондонской школы бизнеса Линда Греттон.

По расчётам эксперта, современная экономическая ситуация повлияет на отказ от пенсий в будущем, пишет The Sunday Times.

«Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточного количества денег для пенсионного обеспечения, а скорее — как о работе, которая позволит нам создать нематериальные активы», — говорит профессор.

Однако Линда Греттон отмечает, что возможности для самореализации сейчас значительно шире. Например, образование и навыки, которыми обладает современный человек, могут работать на него всю жизнь. Это и заставит отказаться от выхода на пенсию и, как следствие, от пенсионных выплат.

Исследовательский институт Institute for Fiscal Studies также делает неутешительные прогнозы. По мнению британских исследователей, люди, родившиеся в период с 1981 по 2000 годы откажутся от пенсий из-за их размера.

«Они первая послевоенная группа, которая не будет получать больший доход с начала карьеры, чем их предшественники в том же возрасте», — говорят специалисты университета.

Таким образом, современному поколению гораздо сложнее заработать достойную пенсию из-за демографических, политических и макроэкономических факторов.