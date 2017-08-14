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Современное поколение не получит пенсий: прогноз экспертов

Сегодня 10:35
1720
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vladnews.ru

Нематериальные активы заставят отказаться от заслуженного отдыха современное поколение.

К такому выводу пришла профессор Лондонской школы бизнеса Линда Греттон.

По расчётам эксперта, современная экономическая ситуация повлияет на отказ от пенсий в будущем, пишет The Sunday Times.

«Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточного количества денег для пенсионного обеспечения, а скорее — как о работе, которая позволит нам создать нематериальные активы», — говорит профессор.

Однако Линда Греттон отмечает, что возможности для самореализации сейчас значительно шире. Например, образование и навыки, которыми обладает современный человек, могут работать на него всю жизнь. Это и заставит отказаться от выхода на пенсию и, как следствие, от пенсионных выплат.

Исследовательский институт Institute for Fiscal Studies также делает неутешительные прогнозы. По мнению британских исследователей, люди, родившиеся в период с 1981 по 2000 годы откажутся от пенсий из-за их размера.

«Они первая послевоенная группа, которая не будет получать больший доход с начала карьеры, чем их предшественники в том же возрасте», — говорят специалисты университета.

Таким образом, современному поколению гораздо сложнее заработать достойную пенсию из-за демографических, политических и макроэкономических факторов.

Комментарии 6
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современное поколение
20 0
да мы в курсе, могли бы не утруждаться исследованиями
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z
8 0
да мы в курсе, могли бы не утруждаться исследованиями
Если это доказательно, то "пенсянный фондю" действует против граждан рф этого периода рождения.
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Андрей
18 0
Получается вынесут с работы,бомжей больше станет,сейчас после 40 на работе ты уже не нужен никому и не устроишься,смысл вобще официально устраиваться и налоги платить
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Я так кумекаю:
7 0
Если президент Путин пашет в интересе народа и при этом "я и своих денег не считаю", то и нам надлежит следовать его примеру: забыть про друзей и "жену" и становиться альтруистами - как 0н - наш лидер !!!
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Клара
4 5
Если президент Путин пашет в интересе народа и при этом "я и своих денег не считаю", то и нам надлежит следовать его примеру: забыть про друзей и "жену" и становиться альтруистами - как 0н - наш лидер !!!
У нас с президентом, на минуточку , разные " доходы" . Поэтому будем " пахать " и считать свои доходы ! А рекламы про " белую" зарплату можно убирать .
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*
3 0
Тоже мне новости. Никто и не рассчитывает на пенсию. Тю тю наши денежки это каждому дураку уже понятно.
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