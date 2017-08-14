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В Кемерове произошла авария на ТЭЦ: есть погибший

Сегодня 10:43
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
elpromproekt.com

Жертвой ЧП стал 42-летний мужчина.

Авария случилась 10 августа. На «Ново-Кемеровской ТЭЦ» произошёл разрыв коллектора паропровода. Сотрудник предприятия получил ожоги паром при температуре около 300 градусов. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Пострадавшего доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти его жизнь. Спустя сутки мужчина скончался в медучреждении.

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