В Кемерове произошла авария на ТЭЦ: есть погибший
Сегодня 10:43
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Жертвой ЧП стал 42-летний мужчина.
Авария случилась 10 августа. На «Ново-Кемеровской ТЭЦ» произошёл разрыв коллектора паропровода. Сотрудник предприятия получил ожоги паром при температуре около 300 градусов. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
Пострадавшего доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти его жизнь. Спустя сутки мужчина скончался в медучреждении.
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