В Междуреченске следователи разбираются с травмированием маленького мальчика на детской площадке.

Ребёнок с мамой заходили на баскетбольную площадку у школы, когда железная дверь вдруг упала с петель и придавила мальчика. Медики диагностировали перелом бедренной кости. Ребёнок пролежал в реанимации два дня. По словам врачей, он чудом остался жив. Ещё два месяца мальчику придётся проходить в гипсе.

По этому факту следователи проводят проверку. Правоохранители забрали для исследований калитку и крепления, сообщает телеканал «Июнь». А местных жителей просят не отдыхать на площадках, которые ещё не сдали в эксплуатацию.