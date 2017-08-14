В Междуреченске следователи разбираются с травмированием маленького мальчика на детской площадке.
Ребёнок с мамой заходили на баскетбольную площадку у школы, когда железная дверь вдруг упала с петель и придавила мальчика. Медики диагностировали перелом бедренной кости. Ребёнок пролежал в реанимации два дня. По словам врачей, он чудом остался жив. Ещё два месяца мальчику придётся проходить в гипсе.
По этому факту следователи проводят проверку. Правоохранители забрали для исследований калитку и крепления, сообщает телеканал «Июнь». А местных жителей просят не отдыхать на площадках, которые ещё не сдали в эксплуатацию.
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