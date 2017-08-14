Александр Данильченко останется под домашним арестом до середины ноября. Такое решение озвучил суд.

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу продлил срок содержания под домашним арестом фигурантам уголовного дела о вымогательстве акций угольного предприятия «Разрез «Инской» Крюкову, Вернигору и Данильченко.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что обвиняемому экс-главе Следкома Сергею Калинкину по делу о вымогательстве 51% акций шахты «Разрез Инской» продлили арест до 13 ноября 2017 года.

Также известно, что следователи планируют допросить главу Кузбасса Амана Тулеева по делу о вымогательстве акций.

Дело заместителей Тулеева разгорелось в ноябре 2016 года. Тогда Следственный комитет России арестовал высокопоставленных чиновников и бизнесменов по подозрению в вымогательстве акций на 1 миллиард рублей. Обвиняемыми стали глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин, два заместителя Тулеева, два других сотрудника кузбасского Следкома, начальник департамента административных органов администрации Кузбасса Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукини его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Позже, как сообщал ВашГород.ру, Александр Щукин признался в даче взятки. А на экс-главу кузбасского Следкома Сергея Калинкина завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.