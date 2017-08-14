Гоп-карта становится новым трендом в Кузбассе.
О местах обитания и активности «чётких пацанчиков» уже рассказали новокузнечане и кемеровчане. А недавно карту сделал администратор паблика «Подслушано» в Прокопьевске.
«Это нынче популярная тема, по всей стране делают такие карты. Мы провели опрос и сделали всё по его результатам. Это заняло примерно три дня», — рассказал ВашГород.ру администратор сообщества.
Как мы видим, самый безопасный район — это, по традиции, центр. Также можно спокойно гулять в Зенково и Индустрии. А вот в Ясной Поляне, уверен автор, гопники постоянно активны.
Ранее ВашГород.ру сообщал о гоп-карте Новокузнецка и Кемерова.
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