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В Кузбассе появилась очередная гоп-карта города

Сегодня 11:00
840
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте, Rottenswamp.ru

Гоп-карта становится новым трендом в Кузбассе.

О местах обитания и активности «чётких пацанчиков» уже рассказали новокузнечане и кемеровчане. А недавно карту сделал администратор паблика «Подслушано» в Прокопьевске.

«Это нынче популярная тема, по всей стране делают такие карты. Мы провели опрос и сделали всё по его результатам. Это заняло примерно три дня», — рассказал ВашГород.ру администратор сообщества.

Как мы видим, самый безопасный район — это, по традиции, центр. Также можно спокойно гулять в Зенково и Индустрии. А вот в Ясной Поляне, уверен автор, гопники постоянно активны.


Ранее ВашГород.ру сообщал о гоп-карте Новокузнецка и Кемерова.

Комментарии 3
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Андрей
2 4
Прокопа сама по себе дебилами полна
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Царь
0 0
Где там центр-то?Я все время думал,что центр города на Тыргане
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Прокопчанин
0 0
Прокопа сама по себе дебилами полна
А где их не хватает
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