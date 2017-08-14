Заместители губернатора Кемеровской области лично ответят на все вопросы.

Эта рабочая неделя станет для кузбассовцев возможностью обратиться со своими проблемами и вопросами в администрацию области.

С 14 по 18 августа с 15 до 17 часов замгубернатора, руководители исполнительных органов государственной власти отраслевой компетенции по телефонам «горячей линии» ответят на ваши вопросы, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

14 августа (понедельник) 15 августа (вторник) 16 августа (среда) 17 августа (четверг) 18 августа (пятница) — Пятовский Антон Александрович — начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области тел. 8 (3842) 36-76-80 — Пахомова Елена Алексеевна — заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) тел. 8 (3842) 58-48-62 — Круглякова Наталья Георгиевна — начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области тел. 8 (3842) 75-85-85 — Шнитко Александр Николаевич — и.о.заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) тел. 8(3842) 36−82−40 — Зауэрвайн Лариса Теодоровна — начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области тел. 8 (3842) 36-33-42 — Высоцкий Сергей Васильевич — начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области тел. 8 (3842) 58-55-56