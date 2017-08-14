Заместители губернатора Кемеровской области лично ответят на все вопросы.
Эта рабочая неделя станет для кузбассовцев возможностью обратиться со своими проблемами и вопросами в администрацию области.
С 14 по 18 августа с 15 до 17 часов замгубернатора, руководители исполнительных органов государственной власти отраслевой компетенции по телефонам «горячей линии» ответят на ваши вопросы, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
|
14 августа
(понедельник)
15 августа
(вторник)
16 августа
(среда)
17 августа (четверг)
18 августа
(пятница)
|
— Пятовский Антон Александрович —
начальник департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области
тел. 8 (3842) 36-76-80
— Пахомова Елена Алексеевна —
заместитель Губернатора Кемеровской области
(по вопросам образования, культуры и спорта)
тел. 8 (3842) 58-48-62
— Круглякова Наталья Георгиевна —
начальник департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
тел. 8 (3842) 75-85-85
— Шнитко Александр Николаевич —
и.о.заместителя Губернатора Кемеровской области
(по строительству)
тел. 8(3842) 36−82−40
— Зауэрвайн Лариса Теодоровна —
начальник департамента культуры и национальной
политики Кемеровской области
тел. 8 (3842) 36-33-42
— Высоцкий Сергей Васильевич —
начальник департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области
тел. 8 (3842) 58-55-56
Напомним, что ежедневно по будням с 8−30 до 17−30 часов работает телефон обращений к Губернатору Кемеровской области,
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Я, конечно, дико извиняюсь, но к какому губернатору обращаться? К тому, которого уже нет? Если бы он был, его бы уже 100 раз предъявили бы в записи. Чего ждут- непонятно....На Федерал пресс писали, что не могут найти желающих стать губером Кузбасса - настолько регион разворован, что уже только банкротство объявлять...