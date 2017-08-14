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В Кузбассе заместители губернатора пообщаются с жителями по «прямой линии»

Сегодня 11:10
455
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Cheboksary.ru

Заместители губернатора Кемеровской области лично ответят на все вопросы.

Эта рабочая неделя станет для кузбассовцев возможностью обратиться со своими проблемами и вопросами в администрацию области.

С 14 по 18 августа с 15 до 17 часов замгубернатора, руководители исполнительных органов государственной власти отраслевой компетенции по телефонам «горячей линии» ответят на ваши вопросы, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

14 августа

(понедельник)

15 августа

(вторник)

16 августа

(среда)

17 августа (четверг)

18 августа

(пятница)

— Пятовский Антон Александрович —

начальник департамента молодежной политики

и спорта Кемеровской области

тел. 8 (3842) 36-76-80

— Пахомова Елена Алексеевна —

заместитель Губернатора Кемеровской области

(по вопросам образования, культуры и спорта)

тел. 8 (3842) 58-48-62

— Круглякова Наталья Георгиевна —

начальник департамента социальной защиты

населения Кемеровской области

тел. 8 (3842) 75-85-85

— Шнитко Александр Николаевич —

и.о.заместителя Губернатора Кемеровской области

(по строительству)

тел. 8(3842) 36−82−40

— Зауэрвайн Лариса Теодоровна —

начальник департамента культуры и национальной

политики Кемеровской области

тел. 8 (3842) 36-33-42

— Высоцкий Сергей Васильевич —

начальник департамента природных ресурсов

и экологии Кемеровской области

тел. 8 (3842) 58-55-56

Напомним, что ежедневно по будням с 8−30 до 17−30 часов работает телефон обращений к Губернатору Кемеровской области, 8 (3842) 58-41-97.

Комментарии 4
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Я так кумекаю:
8 0
Пустая трата времени - больше чем уверен !!!
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Бусина
5 0
Они как бы работают, а мы как бы верим...........
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Андрей
4 0
А что еще не всех замов пересажали?
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111
17 0
"Напомним, что ежедневно по будням с 8−30 до 17−30 часов работает телефон обращений к Губернатору Кемеровской области, 8 (3842) 58-41-97"
Я, конечно, дико извиняюсь, но к какому губернатору обращаться? К тому, которого уже нет? Если бы он был, его бы уже 100 раз предъявили бы в записи. Чего ждут- непонятно....На Федерал пресс писали, что не могут найти желающих стать губером Кузбасса - настолько регион разворован, что уже только банкротство объявлять...
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