Год назад, 15 августа, вся Россия смеялась над торжественным открытием мусорного бака в Новокузнецке.

По справедливости сказать, контейнер установили не простой, а для мусора из пластика. И всё равно крупнейшие СМИ и паблики в соцсетях обсмеяли событие. А ведь торжественно открывать что-то малозначительное любят не только в Кузбассе.

Например, осенью 2015 года в селе Корткерос республики Коми перерезали красную ленточку у автобусной остановки. Платформа состоит из нескольких бетонных плит, но это не помешало местной администрации созвать жителей и устроить целую церемонию.







Как следует порадовалась новой остановке и в Шахтёрске Донецкой народной республики. На открытие куска бетона, отдалённо напоминающего Стоунхендж, минувшей весной созвали журналистов и жителей. О мероприятии затем рассказали в пост-релизе на сайте администрации. Потом, правда, когда над событием стала смеяться вся страна, информацию с сайта поспешно удалили.

Двумя днями до открытия мусорного бака в Новокузнецке похожее событие состоялось в посёлке Мирный Тверской области (Совпадение? Не думаем). 13 августа глава Оленинского района презентовал жителям новые контейнеры. В отличие от новокузнецкой товарки, мусорка из Мирного предназначена для всех видов отходов. Но, как говорится, если душа просит праздника, то повод найдётся.

Над открытием скамейки с видом на строительство Крымского моста в Краснодарском крае не смеялись. Секрет прост: в церемонии поучаствовал Николай Валуев. Депутат Госдумы и боксёр вместе с другими убрал покрывало, похлопал и опробовал достопримечательность на прочность.

И, наконец, этим летом Новокузнецк снова отличился. 14 июля чиновники с помпой открыли скульптуру «Первый урок», сообщил Novokuznetsk.su. На мероприятии танцевали дети, власти произносили торжественные и вдохновляющие слова. И всё бы ничего, да только скульптуру эту поставили за две недели до праздника, 1 июля. К 14 числу горожане уже успели принять её как новую городскую достопримечательность.

Любовь чиновников к разрезанию ленточек и торжественным речам, видимо, умом не понять. Горожанам обычно такие мероприятия нравятся. Однако куда осмысленней вкладывать время и средства на создание и открытие более масштабных объектов, например, детских садиков, скверов, транспортных развязок и так далее.