Больше половины жителей области ищут дополнительный доход.
Специалисты сайта HeadHunter провели исследование и выяснили, что 55% кузбассовцев не довольны своей зарплатой и хотят иметь дополнительный доход. При этом 9% опрошенных уже имеют подработку.
Меньше всего в дополнительном заработке нуждаются сотрудники банковской сферы.
По результатам опроса стало известно, что соискатели снизили свои ожидания в отношении зарплат. Например, в текущем году 41% ищущих работу снизили уровень ожидаемого дохода.
Вместе с тем, поиск работы для кузбассовцев остается столь же сложным, что и в прошлом году. Например, 29% считают, что работу найти сложно, 45% — скорее, сложно. Легко устроиться на работу всего лишь 2% соискателей.
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Всё пофигу, главное - Ты !
Есть Ты и Я, а остальное - фигня !
Да и ты фигня, главное - Я !!!
(Пришлось слово - мат заменить - "выкинул слово из песни".)
А то живем осознанием того, что Крымнаш, и что НАКОНЕЦ-ТО корни свои нашли в Сирии.
Настроение бодрое - идём ко дну!
Настроение бодрое - идём ко дну!
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