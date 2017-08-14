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Кузбассовцам не хватает зарплаты

Сегодня 11:39
619
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Jdouglasnolan.com

Больше половины жителей области ищут дополнительный доход.

Специалисты сайта HeadHunter провели исследование и выяснили, что 55% кузбассовцев не довольны своей зарплатой и хотят иметь дополнительный доход. При этом 9% опрошенных уже имеют подработку.

Меньше всего в дополнительном заработке нуждаются сотрудники банковской сферы.

По результатам опроса стало известно, что соискатели снизили свои ожидания в отношении зарплат. Например, в текущем году 41% ищущих работу снизили уровень ожидаемого дохода.

Вместе с тем, поиск работы для кузбассовцев остается столь же сложным, что и в прошлом году. Например, 29% считают, что работу найти сложно, 45% — скорее, сложно. Легко устроиться на работу всего лишь 2% соискателей.

Комментарии 6
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(С)
0 3
Осень на дворе, пожухли цветы.
Всё пофигу, главное - Ты !
Есть Ты и Я, а остальное - фигня !
Да и ты фигня, главное - Я !!!

(Пришлось слово - мат заменить - "выкинул слово из песни".)
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Кстати:
12 0
Скорее бы сообщили в СмИ, что средняя з/п по Кузбассу выросла до, где- нибудь, до 50 000 рэ, глядишь, и полегчало бы психологически !?
А то живем осознанием того, что Крымнаш, и что НАКОНЕЦ-ТО корни свои нашли в Сирии.
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Весело
11 0
Наверно по этой причине наш мэр за двукратное повышение платы за горячую воду и отопление. А маршрутчики с завтрашнего дня за повышение оплаты за проезд.
Настроение бодрое - идём ко дну!
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Депутаты Пронин и Мамонов из Нефтескважинска
7 0
А у нас зарплата ничо и стабильно!
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1
1 0
Наверно по этой причине наш мэр за двукратное повышение платы за горячую воду и отопление. А маршрутчики с завтрашнего дня за повышение оплаты за проезд.
Настроение бодрое - идём ко дну!
Не переживай, и это дно пробьем. И следующее увидим.
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Ветер перемен...
0 0
Ну а что вы хотели? ЕР! Работаем только на желудок. Ничего,не долго им осталось.
20!8
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