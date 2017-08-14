Больше половины жителей области ищут дополнительный доход.

Специалисты сайта HeadHunter провели исследование и выяснили, что 55% кузбассовцев не довольны своей зарплатой и хотят иметь дополнительный доход. При этом 9% опрошенных уже имеют подработку.

Меньше всего в дополнительном заработке нуждаются сотрудники банковской сферы.

По результатам опроса стало известно, что соискатели снизили свои ожидания в отношении зарплат. Например, в текущем году 41% ищущих работу снизили уровень ожидаемого дохода.

Вместе с тем, поиск работы для кузбассовцев остается столь же сложным, что и в прошлом году. Например, 29% считают, что работу найти сложно, 45% — скорее, сложно. Легко устроиться на работу всего лишь 2% соискателей.