Минэкономразвития выступило против единой минимальной цены на сигареты.
В ведомстве считают, что эта мера увеличит долю нелегальной продукции на российском табачном рынке, пишут «Известия».
Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении установить в России единую минимальную цену на сигареты. С такой инициативой выступил один из производителей табачной продукции — компания PMI. По мнению авторов идеи, из-за отсутствия единой цены табачный рынок наполняется дешёвыми нелегальными сигаретами.
У представителей Минэкономразвития противоположная точка зрения. В Минздраве сообщили, что предложение об установлении фиксированной минимальной цены в ведомство не поступало. В Минфине заявили, что эта инициатива «требует всестороннего изучения, в связи с этим в первую очередь важно получить мнение Минздрава».
Таким образом, вопрос о введении единой минимальной цены на сигареты остаётся пока открытым.
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