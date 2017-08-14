Минэкономразвития выступило против единой минимальной цены на сигареты.

В ведомстве считают, что эта мера увеличит долю нелегальной продукции на российском табачном рынке, пишут «Известия».

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении установить в России единую минимальную цену на сигареты. С такой инициативой выступил один из производителей табачной продукции — компания PMI. По мнению авторов идеи, из-за отсутствия единой цены табачный рынок наполняется дешёвыми нелегальными сигаретами.

У представителей Минэкономразвития противоположная точка зрения. В Минздраве сообщили, что предложение об установлении фиксированной минимальной цены в ведомство не поступало. В Минфине заявили, что эта инициатива «требует всестороннего изучения, в связи с этим в первую очередь важно получить мнение Минздрава».

Таким образом, вопрос о введении единой минимальной цены на сигареты остаётся пока открытым.