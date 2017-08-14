В ГИБДД сообщили об очередном рейде.

Начиная с 14 августа, на кемеровский дорогах пройдет оперативно-профилактическая операция «Начинающий водитель».

«В первую очередь операция направлена на снижение числа дорожных аварий по вине водителей, имеющих водительский стаж менее 2 лет», — сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, за первое полугодие 2017 года по вине неопытных водителей произошло 22 аварии.

«При ведении повседневного надзора за дорожным движением особое внимание инспекторы будут также обращать на тех, чей стаж управления транспортными средствами меньше двух лет. Помимо этого дорожные полицейские обеспечат усиленный контроль над соблюдением правил водителями учебного транспорта и техническим состоянием этих автомобилей», — уточнили в Госавтоинспекции.

Операция пройдет с 14 по 27 августа 2017 года.