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Новокузнечанам бесплатно покажут кино под открытым небом

Сегодня 12:07
480
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
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В Новокузнецке состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.

Акция приурочена к Дню Российского кино. Горожанам представят картину «Время первых» (12+), главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Зрителей приглашают 27 августа на площадь у кинотеатра «Октябрь». Показ фильма начнётся в 21:00. А перед этим, с 20:00 гостей ждёт концертно-игровая программа.

Как отмечает novokuznetsk.su, кинопоказ состоится при любой погоде.

Ранее ВашГород.ру сообщал о бесплатном представлении от Новокузнецкого цирка.

Комментарии 1
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Бусина
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Стулья свои приносить, или ваши будут???))))))))))))
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