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Стулья свои приносить, или ваши будут???))))))))))))
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В Новокузнецке состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.
Акция приурочена к Дню Российского кино. Горожанам представят картину «Время первых» (12+), главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.
Зрителей приглашают 27 августа на площадь у кинотеатра «Октябрь». Показ фильма начнётся в 21:00. А перед этим, с 20:00 гостей ждёт концертно-игровая программа.
Как отмечает novokuznetsk.su, кинопоказ состоится при любой погоде.
Ранее ВашГород.ру сообщал о бесплатном представлении от Новокузнецкого цирка.
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