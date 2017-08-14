В Новокузнецке состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.

Акция приурочена к Дню Российского кино. Горожанам представят картину «Время первых» (12+), главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Зрителей приглашают 27 августа на площадь у кинотеатра «Октябрь». Показ фильма начнётся в 21:00. А перед этим, с 20:00 гостей ждёт концертно-игровая программа.

Как отмечает novokuznetsk.su, кинопоказ состоится при любой погоде.

Ранее ВашГород.ру сообщал о бесплатном представлении от Новокузнецкого цирка.