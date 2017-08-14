Новокузнечанин Максим Кирилов пропал без вести по пути с работы домой. 28-летний мужчина уехал с работы 4 августа и до сих пор не вернулся.

Как рассказала журналистам ВашГород.ру знакомая молодого человека, Максим работает на СТО в Кузнецком районе. 4 августа он уехал с работы на автомобиле друга, оставив открытыми все боксы.

«На сколько знаю, родственники обращались в полицию и вроде даже завели уже уголовное дело. Родственники места себе не находят, никто ничего не знает… Его мама живет в Казахстане и просит помощи… не будьте равнодушными и помогите», — просит девушка.

Всех кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Максима Андреевича Кирилова просят обратиться по следующим номерам телефонов: +7 999 431 49 27; +7 951 573 01 74.