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Новокузнечанин пропал без вести при странных обстоятельствах

Сегодня 12:15
1150
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Новокузнечанин Максим Кирилов пропал без вести по пути с работы домой. 28-летний мужчина уехал с работы 4 августа и до сих пор не вернулся.

Как рассказала журналистам ВашГород.ру знакомая молодого человека, Максим работает на СТО в Кузнецком районе. 4 августа он уехал с работы на автомобиле друга, оставив открытыми все боксы.

«На сколько знаю, родственники обращались в полицию и вроде даже завели уже уголовное дело. Родственники места себе не находят, никто ничего не знает… Его мама живет в Казахстане и просит помощи… не будьте равнодушными и помогите», — просит девушка.

Всех кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Максима Андреевича Кирилова просят обратиться по следующим номерам телефонов: +7 999 431 49 27; +7 951 573 01 74.

Комментарии 4
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Я так кумекаю:
9 4
Интересно и жутко становится жить !!!
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...
5 0
Очень похоже, что парня просто увезли...
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Бусина
1 4
На другом портале новостей, пишут что жена сказала( бывшая), что он приезжал в тот день к любовнице в домашних тапочках...........
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Андрей
5 4
Действительно странно,но он же там не один наверно был что боксы не закрыл или спонтанно все получилось,учитывая что на СТО грязнаю работа помыться то все равно надо и в чистое
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