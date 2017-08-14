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Почему люди устают после выходных, или Опасность пассивного отдыха

Сегодня 12:30
535
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Annaleedds.blogspot.ru

Медики установили, что распространённая привычка отдыхать пассивно приводит к появлению чувства усталости.

Привычка отдыхать в кровати может не только вызвать чувство усталости, но и отразиться на психике, пишет МедикФорум.

По мнению врачей, способствует бодрости и хорошему расслаблению физическая активность. Например, после рабочего дня полезно заняться спортом хотя бы в течение 30 минут.

Просмотр телевизора и социальных сетей, наоборот, не даёт человеку расслабиться. Поскольку мозг в этот момент не отдыхает, а продолжает работать, поглощая зачастую ненужную информацию. Это, утверждают врачи, приводит к ощущению разбитости.

Таким образом, наилучшим отдыхом является чередование пассивной и активной деятельности.

Комментарии 7
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Читатель
7 3
Ага, за 5 рабочих дней так наскачешься, что кроме пассивного отдыха порой и сил нет ни на что. А если и выходные активно проводить, то так и ласты склеить недолго
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Андрей
3 0
Я не эксперт,но предполагаю,что просто не хватает двух выходных и все!
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*
2 0
Ага, за 5 рабочих дней так наскачешься, что кроме пассивного отдыха порой и сил нет ни на что. А если и выходные активно проводить, то так и ласты склеить недолго
Зря вы так. Вы просто попробуйте. Да, после работы ноги в тренажёрный просто не несут, но главное преодолеть себя и дойти туда. А там уже само собой происходит чудо, упражнения дают такой заряд бодрости и хорошего настроения, что начинаешь себе удивляться, хотя казалось, что никаких сил после работы не осталось. Раньше не ездила на автомобиле, так часто бывало, что с работы шла домой пешком, минут 30-40 бодрого шага и жизнь налаживается ))))
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*
1 0
Ага, за 5 рабочих дней так наскачешься, что кроме пассивного отдыха порой и сил нет ни на что. А если и выходные активно проводить, то так и ласты склеить недолго
А на выходных реально больше устаёшь от безделья. Если есть возможность провести активно выходные, не упускайте эту возможность, почувствуете разницу.
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Читатель
1 0
Зря вы так. Вы просто попробуйте. Да, после работы ноги в тренажёрный просто не несут, но главное преодолеть себя и дойти туда. А там уже само собой происходит чудо, упражнения дают такой заряд бодрости и хорошего настроения, что начинаешь себе удивляться, хотя казалось, что никаких сил после работы не осталось. Раньше не ездила на автомобиле, так часто бывало, что с работы шла домой пешком, минут 30-40 бодрого шага и жизнь налаживается ))))
а попробуйте после работы приехать в переполненном автобусе, зайти в сад за ребенком - пол километра от остановки, потом в магазин, потом с продуктами и ребенком погулять, домой не загнать. Далее домашние дела. И так 5 дней подряд. Какой спортзал еще?
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321
6 0
а попробуйте после работы приехать в переполненном автобусе, зайти в сад за ребенком - пол километра от остановки, потом в магазин, потом с продуктами и ребенком погулять, домой не загнать. Далее домашние дела. И так 5 дней подряд. Какой спортзал еще?
тут или мужа привлекать, или прогулки с ребенком не считать утомляющей обязанностью и увеличивать в них собственную активность
А лучше и то, и другое
один гуляет, другой по дому шуршит
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5 0
а попробуйте после работы приехать в переполненном автобусе, зайти в сад за ребенком - пол километра от остановки, потом в магазин, потом с продуктами и ребенком погулять, домой не загнать. Далее домашние дела. И так 5 дней подряд. Какой спортзал еще?
Сами же пишите, что гуляете с ребенком, это ведь тоже активность. А вообще, можете не получать удовольствие от жизни и к каждому занятию относиться вот так обреченно, как будто на каторге... Я же не могу вас заставить радоваться тому, что есть куда ехать, есть для кого продукты покупать, есть с кем гулять, есть на чем гулять, есть для кого готовить... Не понимаю людей, у которых есть ноги, руки, есть родные, крыша над головой, и они умудряются так ко всему относиться, будто им силой эту ненавистную семью на шею посадили и они тянут ярмо и при словосочетаниях "спортзал и физические нагрузки" за сердце хватаются.
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