Медики установили, что распространённая привычка отдыхать пассивно приводит к появлению чувства усталости.
Привычка отдыхать в кровати может не только вызвать чувство усталости, но и отразиться на психике, пишет МедикФорум.
По мнению врачей, способствует бодрости и хорошему расслаблению физическая активность. Например, после рабочего дня полезно заняться спортом хотя бы в течение 30 минут.
Просмотр телевизора и социальных сетей, наоборот, не даёт человеку расслабиться. Поскольку мозг в этот момент не отдыхает, а продолжает работать, поглощая зачастую ненужную информацию. Это, утверждают врачи, приводит к ощущению разбитости.
Таким образом, наилучшим отдыхом является чередование пассивной и активной деятельности.
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