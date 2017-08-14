Жители Новокузнецка предотвратили падение из окна 2-летнего ребёнка.
Они увидели малыша на балконе седьмого этажа. Он сидел, свесив ноги на улицу.
Звонки в полицию о небезопасном положении ребёнка в течение нескольких минут поступили сразу от трёх жителей города. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Тем временем горожане криками привлекали внимание мамы мальчика. Она завела малыша внутрь квартиры до приезда полицейских.
Как выяснилось, женщина вернулась с 2-летним сыном с прогулки и отправилась готовить ему обед. В это время ребёнок вышел на балкон, по коляске взобрался на стол и высунулся на улицу. В этот момент его и заметили жители города.
Полицейские выражают неравнодушным горожанам благодарность. А вот в отношении мамы маленького новокузнечанина составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Отмечается, что в дальнейшем сотрудники полиции возьмут семью на контроль.
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