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В Новосибирск вернётся тёплая и сухая погода

Неравнодушные новокузнечане спасли малыша от падения с высоты

Сегодня 12:42
514
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novosti.az

Жители Новокузнецка предотвратили падение из окна 2-летнего ребёнка.

Они увидели малыша на балконе седьмого этажа. Он сидел, свесив ноги на улицу.

Звонки в полицию о небезопасном положении ребёнка в течение нескольких минут поступили сразу от трёх жителей города. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Тем временем горожане криками привлекали внимание мамы мальчика. Она завела малыша внутрь квартиры до приезда полицейских.

Как выяснилось, женщина вернулась с 2-летним сыном с прогулки и отправилась готовить ему обед. В это время ребёнок вышел на балкон, по коляске взобрался на стол и высунулся на улицу. В этот момент его и заметили жители города.

Полицейские выражают неравнодушным горожанам благодарность. А вот в отношении мамы маленького новокузнечанина составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Отмечается, что в дальнейшем сотрудники полиции возьмут семью на контроль.

Комментарии 2
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Пупс новокузнецкий
1 5
Маменция поди ещё и СПАСИБО людям не сказала.
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я
0 0
А о спасибо то говорить на штраф налетела и на учет в ПДН. Сейчас мамашки в основной своей массе, какие-то беспечные и все в телефонах. Им лишь бы родить. капитал с пособиями получить а воспитывают пусть кто-хочет. Смотришь идет молодая лет до 30, а уже трое детей. Ну куда они ей? Явно не образования, ни работы. Сейчас конечно посыплются вопли, что я не прав, но глядя на таких мамаш, явно видишь, интеллект отключен, все мысли через одно место.
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