Энергетические напитки могут привести к наркотической зависимости.
К такому выводу пришли учёные из Мэрилендского университета в США. Они исследовали более тысячи любителей энергетиков. Такие люди чаще склонны становиться кокаиновыми, амфетаминовыми наркоманами или алкоголиками, считают специалисты.
Причина в высоком содержании в энергетиках сахара и кофеина, пишет «Лайф». Одна банка такого напитка содержит дозу кофеина, равную трём чашкам кофе. Именно поэтому энергетики также вызывают бессонницу, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами и переутомление.
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