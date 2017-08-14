Энергетические напитки могут привести к наркотической зависимости.

К такому выводу пришли учёные из Мэрилендского университета в США. Они исследовали более тысячи любителей энергетиков. Такие люди чаще склонны становиться кокаиновыми, амфетаминовыми наркоманами или алкоголиками, считают специалисты.

Причина в высоком содержании в энергетиках сахара и кофеина, пишет «Лайф». Одна банка такого напитка содержит дозу кофеина, равную трём чашкам кофе. Именно поэтому энергетики также вызывают бессонницу, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами и переутомление.