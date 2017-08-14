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Учёные рассказали о серьёзной опасности энергетиков

Сегодня 12:59
294
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Uznamania.ru

Энергетические напитки могут привести к наркотической зависимости.

К такому выводу пришли учёные из Мэрилендского университета в США. Они исследовали более тысячи любителей энергетиков. Такие люди чаще склонны становиться кокаиновыми, амфетаминовыми наркоманами или алкоголиками, считают специалисты.

Причина в высоком содержании в энергетиках сахара и кофеина, пишет «Лайф». Одна банка такого напитка содержит дозу кофеина, равную трём чашкам кофе. Именно поэтому энергетики также вызывают бессонницу, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами и переутомление.

Комментарии 2
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z
4 0
Как в принципе и любая химия, вызывает привыкание.
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stek
0 0
Блин, а я, как работник энергетической службы, уж про себя подумал......))
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