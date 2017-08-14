Две мамы из Кузбасса представляют наш регион в Москве на конкурсе «Миссис Россия».
За корону борется 31-летняя прокопчанка Мария Рубцова. Женщина воспитывает двух дочек и работает фитнес-инструктором. Помимо этого, Кузбасс представляет мама двух девочек, 45-летняя Юлия Юдкина из Киселёвска. Она работает замдиректора школы.
Сейчас красавицы активно готовятся к финалу. Он состоится 19 августа, пишет журнал «Птица». Итоговое состязание посетят звёздные гости, среди которых Эвелина Блёданс, Оксана Фёдорова, Вика Циганова, Катя Лель, Дмитрий Дибров и другие.
На фото слева направо: Мария Рубцова, Юлия Юдкина
Ранее ВашГород.ру сообщал о жительницах Кузбасса, которые участвуют в конкурсе «Улыбка Вселенной».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.