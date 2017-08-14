Две мамы из Кузбасса представляют наш регион в Москве на конкурсе «Миссис Россия».

За корону борется 31-летняя прокопчанка Мария Рубцова. Женщина воспитывает двух дочек и работает фитнес-инструктором. Помимо этого, Кузбасс представляет мама двух девочек, 45-летняя Юлия Юдкина из Киселёвска. Она работает замдиректора школы.

Сейчас красавицы активно готовятся к финалу. Он состоится 19 августа, пишет журнал «Птица». Итоговое состязание посетят звёздные гости, среди которых Эвелина Блёданс, Оксана Фёдорова, Вика Циганова, Катя Лель, Дмитрий Дибров и другие.

На фото слева направо: Мария Рубцова, Юлия Юдкина

Ранее ВашГород.ру сообщал о жительницах Кузбасса, которые участвуют в конкурсе «Улыбка Вселенной».