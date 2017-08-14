Международная группа учёных провела масштабное исследование и признала кофе наркотиком.
Исследователи установили, что у депрессивных людей кофе за счёт повышения уровня дофамина повышает настроение и работоспособность.
Однако бодрящий напиток вызывает привыкание. Более того, со временем, как и любой наркотик, кофе приносит все меньше удовольствия. Его эффект ослабевает при длительном употреблении.
Частое употребление кофе негативно сказывается на здоровье. Например, кофеманы чаще других страдают от бессонницы и истощения.
Отмечается, что ненатуральный кофе в несколько раз опаснее органического из-за содержания в нём гербицидов, пестицидов и метиленхлорида.
Кофе полезен для организма, если пить его один раз в день. Напиток стимулирует нервную систему и вызывает привыкание, именно поэтому исследователи сравнили его с наркотиком.
Однако медики уже разработали терапию, позволяющую избавиться от кофейной зависимости. В первую неделю следует заменить половину кофе на напиток без кофеина, постепенно увеличивая этот показатель. После же и вовсе заменить утренний приём кофе на зеленый чай, пишет actualnews.ru.
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