Международная группа учёных провела масштабное исследование и признала кофе наркотиком.

Исследователи установили, что у депрессивных людей кофе за счёт повышения уровня дофамина повышает настроение и работоспособность.

Однако бодрящий напиток вызывает привыкание. Более того, со временем, как и любой наркотик, кофе приносит все меньше удовольствия. Его эффект ослабевает при длительном употреблении.

Частое употребление кофе негативно сказывается на здоровье. Например, кофеманы чаще других страдают от бессонницы и истощения.

Отмечается, что ненатуральный кофе в несколько раз опаснее органического из-за содержания в нём гербицидов, пестицидов и метиленхлорида.

Кофе полезен для организма, если пить его один раз в день. Напиток стимулирует нервную систему и вызывает привыкание, именно поэтому исследователи сравнили его с наркотиком.

Однако медики уже разработали терапию, позволяющую избавиться от кофейной зависимости. В первую неделю следует заменить половину кофе на напиток без кофеина, постепенно увеличивая этот показатель. После же и вовсе заменить утренний приём кофе на зеленый чай, пишет actualnews.ru.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что любовь к энергетикам может привести к наркозависимости.