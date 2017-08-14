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Кофе признали наркотиком

Сегодня 13:56
478
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Navkolo.me

Международная группа учёных провела масштабное исследование и признала кофе наркотиком.

Исследователи установили, что у депрессивных людей кофе за счёт повышения уровня дофамина повышает настроение и работоспособность.

Однако бодрящий напиток вызывает привыкание. Более того, со временем, как и любой наркотик, кофе приносит все меньше удовольствия. Его эффект ослабевает при длительном употреблении.

Частое употребление кофе негативно сказывается на здоровье. Например, кофеманы чаще других страдают от бессонницы и истощения.

Отмечается, что ненатуральный кофе в несколько раз опаснее органического из-за содержания в нём гербицидов, пестицидов и метиленхлорида.

Кофе полезен для организма, если пить его один раз в день. Напиток стимулирует нервную систему и вызывает привыкание, именно поэтому исследователи сравнили его с наркотиком.

Однако медики уже разработали терапию, позволяющую избавиться от кофейной зависимости. В первую неделю следует заменить половину кофе на напиток без кофеина, постепенно увеличивая этот показатель. После же и вовсе заменить утренний приём кофе на зеленый чай, пишет actualnews.ru.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что любовь к энергетикам может привести к наркозависимости.

Комментарии 4
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Андрей
1 0
В чае больше кофеина содержится,чем в растворимом так называемом кофе
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Люся
6 0
Вопрос к учёным, зачем производители выпускают некачественное кофе, которое не только является наркотиком, но и вообще получается очень опасным для здоровья своим составом? Зачем населению писать о вредности того или иного продукта? Такие продукты не должны поступать к потребителю и об этом должно заботиться правительство. А не оповещать о вредности.
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Андрей
0 0
Вопрос к учёным, зачем производители выпускают некачественное кофе, которое не только является наркотиком, но и вообще получается очень опасным для здоровья своим составом? Зачем населению писать о вредности того или иного продукта? Такие продукты не должны поступать к потребителю и об этом должно заботиться правительство. А не оповещать о вредности.
У нас могут только запретить,боярышник,лосьоны и незамерзайки,спиваются же люди
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гость
1 0
это случаем не британские учёные?
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